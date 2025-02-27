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القوات الروسية تحرر بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك
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https://sarabic.ae/20250227/شويغو-رئيس-الوزراء-الماليزي-قبل-دعوة-بوتين-لزيارة-روسيا-1098219821.html
شويغو: رئيس الوزراء الماليزي قبل دعوة بوتين لزيارة روسيا
شويغو: رئيس الوزراء الماليزي قبل دعوة بوتين لزيارة روسيا
سبوتنيك عربي
كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، خلال زيارته إلى ماليزيا، أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T09:52+0000
2025-02-27T09:52+0000
روسيا
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وقال شويغو في تصريحات للصحفيين في كوالالمبور: "لقد نقلت إلى رئيس الوزراء دعوة رئيسنا (لزيارة روسيا)، وقد قبلها بامتنان، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الرسالة على أمور أخرى تخص فقط رئيس وزراء ماليزيا ورئيسنا".ويذكر أنه جرت محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد العام الماضي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث ووصف إبراهيم محادثاته مع الرئيس بوتين بأنها "عميقة ومثمرة"، معتبرا أنه سيكون من مصلحة ماليزيا إذا شاركت روسيا إنجازاتها، ووافقت على "التعاون في كل مجالات العمل".
https://sarabic.ae/20241101/ماليزيا-ترفض-دعوة-واشنطن-لمقاطعة-روسيا-نحن-دولة-ذات-سيادة---1094397755.html
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روسيا

شويغو: رئيس الوزراء الماليزي قبل دعوة بوتين لزيارة روسيا

09:52 GMT 27.02.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورأمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، خلال زيارته إلى ماليزيا، أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة روسيا.
وقال شويغو في تصريحات للصحفيين في كوالالمبور: "لقد نقلت إلى رئيس الوزراء دعوة رئيسنا (لزيارة روسيا)، وقد قبلها بامتنان، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الرسالة على أمور أخرى تخص فقط رئيس وزراء ماليزيا ورئيسنا".

وأوضح شويغو أنه بحث مع رئيس وزراء ماليزيا إجراءات الحفاظ على رابطة دول جنوب شرق آسيا، مبيّنا: "بحثنا التدابير اللازمة للحفاظ على رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وعملها ووجودها، وكيفية تجنب محاولات تدمير هذه الرابطة التي أثبتت فعاليتها".

رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسيع 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
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1 نوفمبر 2024, 15:03 GMT
ويذكر أنه جرت محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد العام الماضي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث ووصف إبراهيم محادثاته مع الرئيس بوتين بأنها "عميقة ومثمرة"، معتبرا أنه سيكون من مصلحة ماليزيا إذا شاركت روسيا إنجازاتها، ووافقت على "التعاون في كل مجالات العمل".
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