مصر تستقبل 97 أسيرا فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: دمشق مهددة بالاحتلال
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250227/مصر-تستقبل-97-أسيرا-فلسطينيا-أفرجت-عنهم-إسرائيل-1098216451.html
مصر تستقبل 97 أسيرا فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل
مصر تستقبل 97 أسيرا فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل
سبوتنيك عربي
استقبل معبر رفح من الجانب المصري، فجر اليوم الخميس، 97 من الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T06:47+0000
2025-02-27T06:47+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935871_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_76cfc938a4e2e78788f7bd7b3ad5e73d.jpg
ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر أمني مصري مسؤول قوله بأن الأسرى وصلوا على متن ثلاث حافلات من معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أنه يتم نقلهم حاليًا إلى القاهرة، حيث سيتم تحديد بقائهم في مصر أو انتقالهم إلى دولة أخرى.من جهة أخرى، قال مسعفون وشهود قولهم إن بعض السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم وصلوا إلى المستشفى الأوروبي في غزة بواسطة سيارات إسعاف.في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صدر، فجر اليوم الخميس، عن استلام جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة.وأوضح البيان أن التوابيت تم تسليمها عبر الصليب الأحمر بوساطة مصرية إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم. وأضاف أن عملية التعرف الأولية على هويات الجثث بدأت في الأراضي الإسرائيلية، مع التأكيد على تحديث عائلات الرهائن بشكل مستمر بشأن التطورات.وحث البيان الجمهور على احترام خصوصية العائلات وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.ووصلت حافلة تحمل معتقلين فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث استقبلهم حشد من المحتفلين، ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 سجين فلسطيني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، علماً أن معظم المفرج عنهم من قطاع غزة، وفقًا لمسؤولين من "حماس".وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن إسرائيل أفرجت عن 600 معتقل فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وأن محاولات إسرائيل تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باءت بالفشل.وقالت "حماس" في بيان لها: "يستقبل شعبنا ستمائة من أسرانا الأبطال بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم، إضافة إلى عدد من الأسرى من أطفالنا ونسائنا في سجون الاحتلال الفاشي"وأشارت إلى أن "محاولات الاحتلال تعطيل الإفراج عن أسرانا قد باءت بالفشل أمام إصرار الحركة على تنفيذ الاحتلال لالتزاماته، وجهود الوسطاء في مصر وقطر، ودورهم الحاسم في الضغط على الاحتلال".وأضافت الحركة: "نجدد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده، كما نؤكد استعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250226/خبير-لـسبوتنيك-نتنياهو-يضع-الصفقة-مع-حماس-في-خانة-الخطر-لبقائه-في-السلطة-1098209946.html
https://sarabic.ae/20250226/إسرائيل-تتسلم-جثامين-4-أسرى-إسرائيليين-من-قطاع-غزة-1098214528.html
مصر
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935871_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1bfcac6c0ceaf56c1214041afdbf1fa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مصر تستقبل 97 أسيرا فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل

06:47 GMT 27.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمعبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
استقبل معبر رفح من الجانب المصري، فجر اليوم الخميس، 97 من الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.
ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر أمني مصري مسؤول قوله بأن الأسرى وصلوا على متن ثلاث حافلات من معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أنه يتم نقلهم حاليًا إلى القاهرة، حيث سيتم تحديد بقائهم في مصر أو انتقالهم إلى دولة أخرى.
من جهة أخرى، قال مسعفون وشهود قولهم إن بعض السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم وصلوا إلى المستشفى الأوروبي في غزة بواسطة سيارات إسعاف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
خبير لـ"سبوتنيك": نتنياهو يضع الصفقة مع "حماس" في خانة الخطر لبقائه في السلطة
أمس, 18:58 GMT
في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صدر، فجر اليوم الخميس، عن استلام جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن التوابيت تم تسليمها عبر الصليب الأحمر بوساطة مصرية إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم. وأضاف أن عملية التعرف الأولية على هويات الجثث بدأت في الأراضي الإسرائيلية، مع التأكيد على تحديث عائلات الرهائن بشكل مستمر بشأن التطورات.
وحث البيان الجمهور على احترام خصوصية العائلات وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.
ووصلت حافلة تحمل معتقلين فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث استقبلهم حشد من المحتفلين، ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 سجين فلسطيني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، علماً أن معظم المفرج عنهم من قطاع غزة، وفقًا لمسؤولين من "حماس".
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
إسرائيل تتسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة
أمس, 23:18 GMT
وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن إسرائيل أفرجت عن 600 معتقل فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وأن محاولات إسرائيل تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باءت بالفشل.
وقالت "حماس" في بيان لها: "يستقبل شعبنا ستمائة من أسرانا الأبطال بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم، إضافة إلى عدد من الأسرى من أطفالنا ونسائنا في سجون الاحتلال الفاشي"
وأشارت إلى أن "محاولات الاحتلال تعطيل الإفراج عن أسرانا قد باءت بالفشل أمام إصرار الحركة على تنفيذ الاحتلال لالتزاماته، وجهود الوسطاء في مصر وقطر، ودورهم الحاسم في الضغط على الاحتلال".
وأضافت الحركة: "نجدد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده، كما نؤكد استعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала