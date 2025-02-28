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إعلام: ترامب يطلب من زيلينسكي "المغادرة" بعد خلاف علني في البيت الأبيض
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https://sarabic.ae/20250228/الأمم-المتحدة-تعلق-المساعدات-المالية-في-بعض-مناطق-أوكرانيا-بسبب-انخفاض-الدعم-الأميركي-1098271524.html
الأمم المتحدة تعلق المساعدات المالية في بعض مناطق أوكرانيا بسبب انخفاض الدعم الأميركي
الأمم المتحدة تعلق المساعدات المالية في بعض مناطق أوكرانيا بسبب انخفاض الدعم الأميركي
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية علقت برامج المساعدات المالية في عدد من مناطق أوكرانيا بسبب خفض الدعم من جانب الولايات... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T17:23+0000
2025-02-28T17:23+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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وقال غوتيريش في بيان صحفي: "أود أن أبدأ بالتعبير عن قلقي العميق إزاء المعلومات التي تلقتها وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن العديد من المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بشأن التخفيضات الكبيرة في التمويل الأميركي. وتؤثر هذه التخفيضات على مجموعة واسعة من البرامج الأساسية، من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى دعم المجتمعات الضعيفة التي تتعافى بعد الحرب أو الكوارث الطبيعية... وفي أوكرانيا في مناطق رئيسية، تم تعليق برامج المساعدات النقدية، وهي عنصر أساسي في الاستجابة الإنسانية، والتي شملت مليون شخص في عام 2024".وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم أمس الخميس، أن الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك تعليقا على المفاوضات الأخيرة بين ممثلي موسكو وواشنطن في إسطنبول.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع أن يكون اللقاء الروسي الأمريكي في إسطنبول حول عمل البعثات الدبلوماسية، هو الأول في سلسلة من المشاورات المماثلة.
https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يعلق-على-رفض-أوروبا-نشر-قوات-في-أوكراني-1098270101.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تعلق المساعدات المالية في بعض مناطق أوكرانيا بسبب انخفاض الدعم الأميركي

17:23 GMT 28.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية علقت برامج المساعدات المالية في عدد من مناطق أوكرانيا بسبب خفض الدعم من جانب الولايات المتحدة.
وقال غوتيريش في بيان صحفي: "أود أن أبدأ بالتعبير عن قلقي العميق إزاء المعلومات التي تلقتها وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن العديد من المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بشأن التخفيضات الكبيرة في التمويل الأميركي. وتؤثر هذه التخفيضات على مجموعة واسعة من البرامج الأساسية، من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى دعم المجتمعات الضعيفة التي تتعافى بعد الحرب أو الكوارث الطبيعية... وفي أوكرانيا في مناطق رئيسية، تم تعليق برامج المساعدات النقدية، وهي عنصر أساسي في الاستجابة الإنسانية، والتي شملت مليون شخص في عام 2024".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني
16:31 GMT
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم أمس الخميس، أن الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك تعليقا على المفاوضات الأخيرة بين ممثلي موسكو وواشنطن في إسطنبول.

وقال دوجاريك خلال إفادة للصحفيين: "يجب الترحيب بأي حوار بين الولايات المتحدة وروسيا لحل القضايا العالقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع أن يكون اللقاء الروسي الأمريكي في إسطنبول حول عمل البعثات الدبلوماسية، هو الأول في سلسلة من المشاورات المماثلة.
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