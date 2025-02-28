https://sarabic.ae/20250228/الأمم-المتحدة-تعلق-المساعدات-المالية-في-بعض-مناطق-أوكرانيا-بسبب-انخفاض-الدعم-الأميركي-1098271524.html

الأمم المتحدة تعلق المساعدات المالية في بعض مناطق أوكرانيا بسبب انخفاض الدعم الأميركي

الأمم المتحدة تعلق المساعدات المالية في بعض مناطق أوكرانيا بسبب انخفاض الدعم الأميركي

سبوتنيك عربي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية علقت برامج المساعدات المالية في عدد من مناطق أوكرانيا بسبب خفض الدعم من جانب الولايات... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T17:23+0000

2025-02-28T17:23+0000

2025-02-28T17:23+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

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وقال غوتيريش في بيان صحفي: "أود أن أبدأ بالتعبير عن قلقي العميق إزاء المعلومات التي تلقتها وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن العديد من المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بشأن التخفيضات الكبيرة في التمويل الأميركي. وتؤثر هذه التخفيضات على مجموعة واسعة من البرامج الأساسية، من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى دعم المجتمعات الضعيفة التي تتعافى بعد الحرب أو الكوارث الطبيعية... وفي أوكرانيا في مناطق رئيسية، تم تعليق برامج المساعدات النقدية، وهي عنصر أساسي في الاستجابة الإنسانية، والتي شملت مليون شخص في عام 2024".وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم أمس الخميس، أن الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك تعليقا على المفاوضات الأخيرة بين ممثلي موسكو وواشنطن في إسطنبول.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع أن يكون اللقاء الروسي الأمريكي في إسطنبول حول عمل البعثات الدبلوماسية، هو الأول في سلسلة من المشاورات المماثلة.

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العالم, منظمة الأمم المتحدة