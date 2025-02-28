https://sarabic.ae/20250228/العائدون-إلى-غزة-يكافحون-برد-الشتاء-والأمطار-الغزيرة-التي-تقتحم-خيامهم-الضعيفة-1098224156.html

العائدون إلى غزة يكافحون برد الشتاء والأمطار الغزيرة التي تقتحم خيامهم الضعيفة

العائدون إلى غزة يكافحون برد الشتاء والأمطار الغزيرة التي تقتحم خيامهم الضعيفة

سبوتنيك عربي

توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T11:00+0000

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وبعد عودة النازحين إلى غزة وشمال القطاع لتفقد بيوتهم، وجد الغالبية منهم البيوت مدمرة بشكل كامل، وقد مسحت مربعات سكنية بأكملها، ويعاني السكان من انعدام المقومات الأساسية من خيام ومنازل متنقلة، وعدم وجود وسائل تدفئة، إثر شح الوقود في ظل موجة قطبية شديدة البرودة.مواجهة الأمطار وبرد الشتاءوفي مدنية غزة وشمالي القطاع، يكافح العائدون من جنوبي قطاع غزة بعد 15 شهرا من الحرب، للصمود فوق ما تبقى من غزة، وقد تم إنشاء مخيمات إيواء تستقبل العائلات التي هدمت بيوتها، ومع اشتداد البرد وهطول الأمطار خلال فصل الشتاء، يبدأ المواطنون في إخراج المياه التي تقتحم الخيام، وتأمين ما يمكن من وسائل التدفئة.وقال النازح مازن صيدم، لوكالة "سبوتنيك":وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش نحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى بعد تدمير منازلهم، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، وفي فصل الشتاء فإن البرد والأمطار باتت تقتحم الخيام، وتفاقم انتشار الأمراض والأوبئة.ويواجه النازحون ظروفاً قاسية وسط برد قارس ورياح عاتية، إذ يعيش الآلاف في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف، كما يواجه من عادوا إلى غزة وشمال القطاع صعوبات في نصب خيامهم وتثبيتها، في ظل ظروف مناخية غير مواتية، إضافة إلى النقص الحاد في المواد الغذائية وانعدام وسائل التدفئة.ويقيم المواطنون الذين دُمرت منازلهم بسبب الحرب، في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس، دون أي وسائل تحميهم من البرد والأمطار، ويفاقم غياب الوقود معاناة المواطنين، إذ تجد العائلات نفسها عاجزة عن تأمين أي وسيلة للتدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.وقال النازح كرم الغول، لـ"سبوتنيك": وأضاف الغول: "ماذا أقول ولمن أوجه رسالتي، الجميع يشاهد قطاع غزة المدمر، وسكانه الذين يخرجون من معاناة إلى معاناة، لذلك أقول حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله".البرد القارس يقتل 6 رضع في غزةوبالتزامن مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية على قطاع غزة، توفي 6 رضع فلسطينيين حديثي الولادة في مدينة غزة، نتيجة البرد القارس، في مستشفى أصدقاء المريض في حي الرمال غربي مدينة غزة، بينما توفي طفل سادس في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.وقال النازح صيدم لوكالة "سبوتنيك": "أطالب العالم بالوقوف مع الأطفال الذين لا يستطيعون تحمل هذا الوضع الصعب، فلا يوجد لهم علاج أو أدوية أو وسائل تدفئة، أما نحن الكبار فمن الممكن أن نتحمل هذه الظروف، لكن نخاف على أطفالنا من البرد الشديد والأمطار الغزيرة، لذلك أطالب كل المؤسسات التي تعنى بالأطفال للضغط لتوفير وسائل صمود لهم، وإنقاذ الأطفال مما يحدث في القطاع".90 في المئة بلا مأوىوكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال في بيان صحفي إن "90% من العائدين إلى شمالي قطاع غزة يفتقرون إلى منازل تؤويهم، ويحتاج شمالي القطاع إلى 135 ألف خيمة بشكل فوري".ويعاني جميع سكان القطاع، البالغ عددهم 2.2 مليون شخص، من نقص حاد في الخدمات الأساسية وانعدام البنية التحتية، كما ينعدم توفر وسائل التدفئة لدى الكثيرين، خاصة الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.وتتنصل إسرائيل من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتمنع دخول مساعدات إنسانية ضرورية، بما في ذلك 200 ألف خيمة و60 ألف منزل متنقل لتوفير الإيواء العاجل للمتضررين.ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة، مرة واحدة على الأقل، إلى أنحاء أخرى من القطاع، ويؤشر حجم الدمار اللاحق بغزة من جراء الضربات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وقتال الشوارع، إلى أن إعادة الإعمار قد تستغرق سنوات طويلة.وزير الدفاع الإسرائيلي: محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا"بطاقة حمراء لإسرائيل".. حملة تجتاح الملاعب الأوروبية لدعم فلسطين

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