قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250228/قطر-تقدم-مذكرة-لمحكمة-العدل-الدولية-بشأن-إسرائيل-1098276165.html
قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
سبوتنيك عربي
قدمت دولة قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية تتعلق بطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى،... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T21:13+0000
2025-02-28T21:11+0000
العالم العربي
قطر
أخبار قطر اليوم
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094637392_0:266:1000:829_1920x0_80_0_0_91151fc426979ac9f424dc7895f9b081.jpg
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن تسليم المذكرة جاء على يد الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا.وأكدت دولة قطر في مذكرتها على "ضرورة التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".كما طالبت باحترام وحماية ممتلكات هذه المنظمات، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى حماية موظفيها، خاصة العاملين في المجالات الإنسانية والطبية.وشددت المذكرة على "أهمية السماح بتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، مع التأكيد على عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".ودعت قطر إلى إلغاء التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، والذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع التواصل بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.وأعربت قطر عن ثقتها في أن رأي محكمة العدل الدولية سيُسهم في توضيح هذه المسائل القانونية الحاسمة، بما يدعم سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.من جانبها، جددت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة القطرية للتعاون الدولي، موقف بلادها الثابت الداعم لوكالة "الأونروا"، انطلاقًا من التزاماتها الدولية ودعمها للعمل متعدد الأطراف. وأكدت على موقف قطر الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.وحذرت المسند من أن حظر أنشطة الأونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، مشيرة إلى أن الوكالة توفر منذ إنشائها الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
https://sarabic.ae/20250227/وفد-إسرائيلي-وآخر-قطري-يصلان-إلى-القاهرة-لاستكمال-مفاوضات-غزة-1098246231.html
https://sarabic.ae/20250226/لافروف-يجري-محادثات-في-قطر-1098181297.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094637392_0:173:1000:923_1920x0_80_0_0_a1b81d8b3959ddbfd4845ea789587b49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

21:13 GMT 28.02.2025
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamotoعلم قطر
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamoto
تابعنا عبر
قدمت دولة قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية تتعلق بطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث جاءت المذكرة ردًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79 الصادر في 19 ديسمبر 2024.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن تسليم المذكرة جاء على يد الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا.
وأكدت دولة قطر في مذكرتها على "ضرورة التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
وفد إسرائيلي وآخر قطري يصلان إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات غزة
أمس, 19:49 GMT
كما طالبت باحترام وحماية ممتلكات هذه المنظمات، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى حماية موظفيها، خاصة العاملين في المجالات الإنسانية والطبية.
وشددت المذكرة على "أهمية السماح بتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، مع التأكيد على عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى إلغاء التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، والذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع التواصل بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
لافروف يجري محادثات في قطر
26 فبراير, 06:54 GMT
وأعربت قطر عن ثقتها في أن رأي محكمة العدل الدولية سيُسهم في توضيح هذه المسائل القانونية الحاسمة، بما يدعم سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
من جانبها، جددت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة القطرية للتعاون الدولي، موقف بلادها الثابت الداعم لوكالة "الأونروا"، انطلاقًا من التزاماتها الدولية ودعمها للعمل متعدد الأطراف. وأكدت على موقف قطر الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وحذرت المسند من أن حظر أنشطة الأونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، مشيرة إلى أن الوكالة توفر منذ إنشائها الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала