https://sarabic.ae/20250226/لافروف-يجري-محادثات-في-قطر-1098181297.html
لافروف يجري محادثات في قطر
لافروف يجري محادثات في قطر
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لإذاعة "سبوتنيك"، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري مفاوضات في قطر اليوم الأربعاء. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T06:54+0000
2025-02-26T06:54+0000
2025-02-26T06:54+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا إن مفاوضات تبدأ، اليوم، مع وزير الخارجية سيرغي لافروف في الدوحة (عاصمة قطر). وفي حديثها على الهواء في حوالي الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، أوضحت أن البرنامج سيبدأ "في غضون ساعتين".ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.وزار لافروف تركيا وإيران قبل العاصمة القطرية الدوحة، حيث أجرى محادثات، بما في ذلك بشأن الوضع في سوريا.لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا... فيديو
https://sarabic.ae/20250225/الخارجية-الروسية-لافروف-يبحث-الملف-السوري-في-طهران-1098148643.html
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روسيا
لافروف يجري محادثات في قطر
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لإذاعة "سبوتنيك"، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري مفاوضات في قطر اليوم الأربعاء.
وقالت زاخاروفا إن مفاوضات تبدأ، اليوم، مع وزير الخارجية سيرغي لافروف في الدوحة (عاصمة قطر). وفي حديثها على الهواء في حوالي الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، أوضحت أن البرنامج سيبدأ "في غضون ساعتين".
ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.
وتعد قطر
أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.
ومن بين العمليات الأخرى التي تبذل قطر جهود الوساطة فيها، المسار الإنساني المتعلق بروسيا وأوكرانيا.
وزار لافروف تركيا
وإيران قبل العاصمة القطرية الدوحة، حيث أجرى محادثات، بما في ذلك بشأن الوضع في سوريا.