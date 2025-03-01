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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-نظام-كييف-خلال-شهر-فبراير--1098295955.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر نظام كييف خلال شهر فبراير
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر نظام كييف خلال شهر فبراير
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر نظام كييف في شهر فبراير/شباط الماضي بلغت أكثر من 38 ألف مقاتل. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T15:31+0000
2025-03-01T15:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه "في فبراير 2025، تم "تعبئة" أقل من 28 ألف أوكراني، في حين بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية لهذا الشهر 38920 عسكريًا".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أنه "من الجدير بالذكر أنه على الرغم من إطلاق نظام كييف في 11 فبراير من هذا العام ما يسمى بـ "العقد الجديد 18-24" لجذب الشباب الأوكراني إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على أساس طوعي، إلا أنه من غير الممكن تجنيد حتى بضعة آلاف من "المتطوعين" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية مع المؤشر المستهدف 4 آلاف متطوع شهريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250301/دولة-أوروبية-تدعو-لاستضافة-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-على-أراضيها-1098294657.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر نظام كييف خلال شهر فبراير

15:31 GMT 01.03.2025
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© ROMAN PILIPEY
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر نظام كييف في شهر فبراير/شباط الماضي بلغت أكثر من 38 ألف مقاتل.
وفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه "في فبراير 2025، تم "تعبئة" أقل من 28 ألف أوكراني، في حين بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية لهذا الشهر 38920 عسكريًا".
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في يناير 2025، حشدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 28 ألف شخص بخسائر إجمالية قدرها 51960 عسكريًا من قوات كييف، وفي ديسمبر 2024 حشدت حوالي 33 ألفًا بخسائر 48470 عسكريًا، في نوفمبر حشدت حوالي 34 ألف شخص بخسائر 60805 عسكريين".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أنه "من الجدير بالذكر أنه على الرغم من إطلاق نظام كييف في 11 فبراير من هذا العام ما يسمى بـ "العقد الجديد 18-24" لجذب الشباب الأوكراني إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على أساس طوعي، إلا أنه من غير الممكن تجنيد حتى بضعة آلاف من "المتطوعين" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية مع المؤشر المستهدف 4 آلاف متطوع شهريًا".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دولة أوروبية تدعو لاستضافة المفاوضات الروسية الأمريكية على أراضيها
14:02 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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