https://sarabic.ae/20250301/اليمن-هزة-أرضية-هي-الثالثة-خلال-أيام-تضرب-الحديدة-1098298740.html
اليمن.. هزة أرضية هي الثالثة خلال أيام تضرب الحديدة
اليمن.. هزة أرضية هي الثالثة خلال أيام تضرب الحديدة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار اليمنية، محمد حسين الحوثي، اليوم السبت، أن محطات الرصد سجلت هزة أرضية خفيفة في مديرية زبيد جنوب... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T19:47+0000
2025-03-01T19:47+0000
2025-03-01T19:47+0000
مجتمع
الصومال
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091723917_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_70b1316cc81028740d71baa56470177f.jpg
وذكرت صحيفة "26 سبتمبر"، مساء اليوم السبت، أن الحوثي أكد أن الهزة الخفيفة التي ضربت محافظة ذمار، كانت بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 3:28 عصرا.وأشار محمد حسين الحوثي إلى أن مركز الهزة الأرضية كانت على بعد 9 كم شمال غرب مدينة زبيد الواقعة بمحافظة ذمار اليمنية.وأوضح رئيس المركز اليمني أن هذه الهزة هي الثالثة بعد تسجيل محطات الرصد هزتين أرضيتين خفيفتين، الأولى بقوة 2.4 درجة، والثانية بقوة درجتين على مقياس ريختر، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.وكانت آخر هزات أرضية ضربت اليمن، في الثالث من يونيو 2023، حينما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة خليج عدن.وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال وعلى بعد 238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية، حيث يعيش أكثر من 560 ألف نسمة.وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
https://sarabic.ae/20210810/زلزال-بقوة-51-يضرب-اليمن-1049814581.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091723917_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5d468d50d8eb84b5905c778a5297b283.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصومال, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار
الصومال, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار
اليمن.. هزة أرضية هي الثالثة خلال أيام تضرب الحديدة
أكد رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار اليمنية، محمد حسين الحوثي، اليوم السبت، أن محطات الرصد سجلت هزة أرضية خفيفة في مديرية زبيد جنوب محافظة الحديدة.
وذكرت صحيفة
"26 سبتمبر"، مساء اليوم السبت، أن الحوثي أكد أن الهزة الخفيفة التي ضربت محافظة ذمار، كانت بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 3:28 عصرا.
وأشار محمد حسين الحوثي إلى أن مركز الهزة الأرضية كانت على بعد 9 كم شمال غرب مدينة زبيد الواقعة بمحافظة ذمار اليمنية.
وأوضح رئيس المركز اليمني أن هذه الهزة هي الثالثة بعد تسجيل محطات الرصد
هزتين أرضيتين خفيفتين، الأولى بقوة 2.4 درجة، والثانية بقوة درجتين على مقياس ريختر، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وكانت آخر هزات أرضية ضربت اليمن، في الثالث من يونيو 2023، حينما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة خليج عدن.
وذكرت
الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال وعلى بعد 238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية، حيث يعيش أكثر من 560 ألف نسمة.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.