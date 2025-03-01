https://sarabic.ae/20250301/كوريا-الجنوبية-استطلاع-60-من-الكوريين-الجنوبيين-يؤيدون-عزل-يون-بسبب-الأحكام-العرفية-1098298915.html

كوريا الجنوبية.. استطلاع: 60% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل يون بسبب "الأحكام العرفية"

كوريا الجنوبية.. استطلاع: 60% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل يون بسبب "الأحكام العرفية"

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية، الجمعة، أن ما يقرب من 6 من كل 10 كوريين جنوبيين يؤيدون عزل الرئيس يون سيوك-يول بسبب إعلانه القصير الأمد للأحكام العرفية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T21:18+0000

2025-03-01T21:18+0000

2025-03-01T21:18+0000

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وذكرت وكالة يونهاب، اليوم السبت، أن هذا الاستطلاع يأتي في الوقت الذي بدأت فيه المحكمة الدستورية بسيؤول مداولاتها لاتخاذ قرار بشأن تأييد عزل يون رسميا من منصبه أو إعادته إلى منصبه.وأجري استطلاع الرأي على 1,000 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما، قال 59% إنهم يؤيدون عزل يون، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع السابق، وذلك مقابل 35% من المستجيبين معارضين لعزل يون.وأيد 97% من أنصار "الحزب الديمقراطي المعارض" الرئيسي عزل يون، في حين عارضه 84% من أنصار حزب "سلطة الشعب" الحاكم.ويفترض أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن عزل الرئيس يون من منصبه أو إعادته بحلول منتصف مارس/آذار الجاري، وفي حال عزله، سيكون على البلاد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. أما إذا تمت إعادته، فسيكمل ما تبقى من ولايته حتى مايو 2027.يشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز، الشهر الماضي، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين، للخضوع لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب.وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز.وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.وأظهرت لقطات تلفزيونية موكبا يقلّ الرئيس الكوري المعزول، يتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول، لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سيئول.

https://sarabic.ae/20250220/كوريا-الجنوبية-الرئيس-المعزول-يحضر-أول-جلسة-تمهيدية-لمحاكمته-الجنائية-1097982468.html

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