https://sarabic.ae/20250301/مجلس-الأمن-الروسي-أوروبا-امرأة-ضعيفة-غاضبة-تحتاج-بشدة-إلى-وصاية-الولايات-المتحدة-1098292661.html

مجلس الأمن الروسي: أوروبا امرأة ضعيفة غاضبة تحتاج بشدة إلى وصاية الولايات المتحدة

مجلس الأمن الروسي: أوروبا امرأة ضعيفة غاضبة تحتاج بشدة إلى وصاية الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أوروبا تحتاج بشدة إلى الوصاية الأمريكية، لذا فإن قادتها الذين دعموا فلاديمير زيلينسكي، سوف "يثيرون الضجة... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T13:11+0000

2025-03-01T13:11+0000

2025-03-01T13:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ميدفيديف ردا على سؤال حول ما ينتظر الزعماء الأوروبيين وبلدانهم بعد دعم زيلينسكي، الذي لم ينجح اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سيثيرون ضجة، وسيضعون علامة على أنفسهم بنفس المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وسيعودون إلى ساحة اللعب. أوروبا امرأة عجوز ضعيفة غاضبة تحتاج بشدة إلى وصاية الولايات المتحدة".واتهم ترمب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما بإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، مؤكدا أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".وشدد الرئيس الأمريكي على أن زيلنسكي "ليس في وضعية جيدة تؤهله الإملاء على أمريكا ما تفعله".

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