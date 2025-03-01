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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250301/مجلس-الأمن-الروسي-أوروبا-امرأة-ضعيفة-غاضبة-تحتاج-بشدة-إلى-وصاية-الولايات-المتحدة-1098292661.html
مجلس الأمن الروسي: أوروبا امرأة ضعيفة غاضبة تحتاج بشدة إلى وصاية الولايات المتحدة
مجلس الأمن الروسي: أوروبا امرأة ضعيفة غاضبة تحتاج بشدة إلى وصاية الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أوروبا تحتاج بشدة إلى الوصاية الأمريكية، لذا فإن قادتها الذين دعموا فلاديمير زيلينسكي، سوف "يثيرون الضجة... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T13:11+0000
2025-03-01T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميدفيديف ردا على سؤال حول ما ينتظر الزعماء الأوروبيين وبلدانهم بعد دعم زيلينسكي، الذي لم ينجح اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سيثيرون ضجة، وسيضعون علامة على أنفسهم بنفس المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وسيعودون إلى ساحة اللعب. أوروبا امرأة عجوز ضعيفة غاضبة تحتاج بشدة إلى وصاية الولايات المتحدة".واتهم ترمب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما بإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، مؤكدا أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".وشدد الرئيس الأمريكي على أن زيلنسكي "ليس في وضعية جيدة تؤهله الإملاء على أمريكا ما تفعله".
https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-التيار-التركي-على-خلفية-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-1098290859.html
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روسيا

مجلس الأمن الروسي: أوروبا امرأة ضعيفة غاضبة تحتاج بشدة إلى وصاية الولايات المتحدة

13:11 GMT 01.03.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أوروبا تحتاج بشدة إلى الوصاية الأمريكية، لذا فإن قادتها الذين دعموا فلاديمير زيلينسكي، سوف "يثيرون الضجة ويعودون إلى المماطلة".
وقال ميدفيديف ردا على سؤال حول ما ينتظر الزعماء الأوروبيين وبلدانهم بعد دعم زيلينسكي، الذي لم ينجح اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سيثيرون ضجة، وسيضعون علامة على أنفسهم بنفس المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وسيعودون إلى ساحة اللعب. أوروبا امرأة عجوز ضعيفة غاضبة تحتاج بشدة إلى وصاية الولايات المتحدة".

وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، يوم أمس الجمعة، مشادة غير مسبوقة.

واتهم ترمب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".
محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "التيار التركي" على خلفية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن
12:03 GMT

كما أشار ترامب إلى أن زيلينسكي "وضع نفسه في مأزق، وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".

وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما بإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".
وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، مؤكدا أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن زيلنسكي "ليس في وضعية جيدة تؤهله الإملاء على أمريكا ما تفعله".
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