https://sarabic.ae/20250302/إعلام-استقالة-نائب-الرئيس-الإيراني-للشؤون-الاستراتيجية-محمد-جواد-ظريف-من-منصبه-1098328192.html
إعلام: استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه
إعلام: استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه
سبوتنيك عربي
قدم نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه، مساء اليوم الأحد. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T20:06+0000
2025-03-02T20:06+0000
2025-03-02T20:06+0000
إيران
أخبار إيران
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048673020_0:0:3191:1794_1920x0_80_0_0_3e60cfb41476ac3ff84d8c0f76377a31.jpg
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدرين قولهما إن استقالة ظريف جاء بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، مشيرين إلى أنه لم يتم الاتفاق على هذه الاستقالة حتى هذه اللحظة.وكان ظريف قد استقال من منصبه بعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية المقترحة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان، لكنه عاد مرة أخرى، وأعلن مواصلة عمله.وأعلن ظريف، استقالته من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد 10 أيام من توليه المنصب، مشددا أنه لا يزال يؤمن بكل ما قاله عن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الحملة الانتخابية، وأنه سيخدم الرئيس بقوة.وفي مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري، عيّن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، محمد جواد ظريف نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، وأوكل إليه مسؤولية مركز البحوث الاستراتيجية الرئاسية.
https://sarabic.ae/20250219/ظريف-منذ-30-عاما-يرددون-أن-إيران-على-بعد-6-أشهر-من-امتلاك-قنبلة-نووية-1097945771.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048673020_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_85eccf302c8db8254ef735a5b603e548.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام: استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه
قدم نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه، مساء اليوم الأحد.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدرين قولهما إن استقالة ظريف جاء بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، مشيرين إلى أنه لم يتم الاتفاق على هذه الاستقالة حتى هذه اللحظة.
وكان ظريف قد استقال من منصبه بعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية المقترحة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان، لكنه عاد مرة أخرى
، وأعلن مواصلة عمله.
وأعلن ظريف، استقالته من منصبه
مساعدا للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد 10 أيام من توليه المنصب، مشددا أنه لا يزال يؤمن بكل ما قاله عن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الحملة الانتخابية، وأنه سيخدم الرئيس بقوة.
وفي مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري، عيّن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، محمد جواد ظريف نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، وأوكل إليه مسؤولية مركز البحوث الاستراتيجية الرئاسية.