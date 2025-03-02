https://sarabic.ae/20250302/إعلام-استقالة-نائب-الرئيس-الإيراني-للشؤون-الاستراتيجية-محمد-جواد-ظريف-من-منصبه-1098328192.html

إعلام: استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه

إعلام: استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه

سبوتنيك عربي

قدم نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه، مساء اليوم الأحد. 02.03.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدرين قولهما إن استقالة ظريف جاء بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، مشيرين إلى أنه لم يتم الاتفاق على هذه الاستقالة حتى هذه اللحظة.وكان ظريف قد استقال من منصبه بعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية المقترحة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان، لكنه عاد مرة أخرى، وأعلن مواصلة عمله.وأعلن ظريف، استقالته من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد 10 أيام من توليه المنصب، مشددا أنه لا يزال يؤمن بكل ما قاله عن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الحملة الانتخابية، وأنه سيخدم الرئيس بقوة.وفي مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري، عيّن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، محمد جواد ظريف نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، وأوكل إليه مسؤولية مركز البحوث الاستراتيجية الرئاسية.

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