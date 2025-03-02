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خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
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مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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16 د
مساحة حرة
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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https://sarabic.ae/20250302/إعلام-استقالة-نائب-الرئيس-الإيراني-للشؤون-الاستراتيجية-محمد-جواد-ظريف-من-منصبه-1098328192.html
إعلام: استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه
إعلام: استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه
سبوتنيك عربي
قدم نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه، مساء اليوم الأحد. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدرين قولهما إن استقالة ظريف جاء بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، مشيرين إلى أنه لم يتم الاتفاق على هذه الاستقالة حتى هذه اللحظة.وكان ظريف قد استقال من منصبه بعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية المقترحة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان، لكنه عاد مرة أخرى، وأعلن مواصلة عمله.وأعلن ظريف، استقالته من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد 10 أيام من توليه المنصب، مشددا أنه لا يزال يؤمن بكل ما قاله عن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الحملة الانتخابية، وأنه سيخدم الرئيس بقوة.وفي مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري، عيّن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، محمد جواد ظريف نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، وأوكل إليه مسؤولية مركز البحوث الاستراتيجية الرئاسية.
https://sarabic.ae/20250219/ظريف-منذ-30-عاما-يرددون-أن-إيران-على-بعد-6-أشهر-من-امتلاك-قنبلة-نووية-1097945771.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه

20:06 GMT 02.03.2025
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إيران 13 أبريل 2021
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إيران 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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تابعنا عبر
قدم نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه، مساء اليوم الأحد.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدرين قولهما إن استقالة ظريف جاء بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، مشيرين إلى أنه لم يتم الاتفاق على هذه الاستقالة حتى هذه اللحظة.
وكان ظريف قد استقال من منصبه بعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية المقترحة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان، لكنه عاد مرة أخرى، وأعلن مواصلة عمله.
وأعلن ظريف، استقالته من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد 10 أيام من توليه المنصب، مشددا أنه لا يزال يؤمن بكل ما قاله عن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الحملة الانتخابية، وأنه سيخدم الرئيس بقوة.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، صورة من الأرشيف يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
ظريف: منذ 30 عاما يرددون أن إيران على بعد 6 أشهر من امتلاك قنبلة نووية
19 فبراير, 09:55 GMT
وفي مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري، عيّن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، محمد جواد ظريف نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، وأوكل إليه مسؤولية مركز البحوث الاستراتيجية الرئاسية.
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