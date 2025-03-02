زوبعة من الجدل في دولة عربية بعد تنفيذ دعاية تسويقية بـ"استخدام" طفل رضيع... فيديو
© Photo / Social Media Images/ Xمشاهد لاستخدام طفل رضيع في الجزائر من أـجل دعاية لمنتج
© Photo / Social Media Images/ X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمدعو "دادي"، وهو تاجر جزائري، اكتسب في الآونة الأخيرة شهرة واسعة لقيامه بدعاية تسويقية لسترات مضادة للماء، ولكن ضحية الدعاية هذه المرة كان طفل رضيع.
وأظهر الفيديو لحظه وقوف التاجر في محله الواقع بولاية برج بوعريريج الجزائرية أمام رضيع جالس في عربة أطفال، وطفلين آخرين، ووضع على الأرضية دلاء ماء، ثم شرع بصب الماء البارد على نفسه، وعلى الرضيع المسكين.
وبحسب الفيديو لم يكتف التاجر بذلك، بل حمل الرضيع بطريقة بدت عنيفة، ثم انتقل إلى الطفل الثاني ثم الثالث، ما أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل، حيث أعابوا عليه تعنيف الرضيع بإخراجه بتلك الطريقة من العربة، خاصة وأنه شرع في البكاء.
🟠زوبعة من الجدل في دولة عربية بعد تنفذ دعاية باستخدام طفل رضيع— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 2, 2025
تسببت دعاية قام بها التاجر الجزائري الذي اكتسب مؤخرا شهرة واسعة بسبب دعايات السترات موجة من الانتقادات بسبب استخدام طفل رضيع ضمن المشهد. pic.twitter.com/3xvilyw0BL
ونال التاجر شهرته على مواقع التواصل لقيامه بالدعاية والترويج لمنتجه عبر القفز في البحر والبرك والمسابح بطريقة فكاهية.
وحقق التاجر نسبة مشاهدات عالية وصلت إلى 100 مليون مشاهدة على صفحته على تطبيق "تيك توك"، بعد ظهوره يقفز في مسبح صغير نصبه داخل محله، مكررا عبارته الشهيرة "جيلي (سترة دون أكمام) أمبرميابل (مضادة للماء)".