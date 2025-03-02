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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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21 د
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11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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29 د
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09:17 GMT
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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https://sarabic.ae/20250302/سرقة-هاتف-مراسل-تلفزيوني-خلال-بث-مباشر-فيديو-1098321631.html
سرقة هاتف مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر... فيديو
سرقة هاتف مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة سرقة هاتف صحفي خلال بث مباشر في كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T15:06+0000
2025-03-02T15:06+0000
مجتمع
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ورصد الفيديو مشاهد من تعرض الصحفي البرازيلي أولا لهجوم من قبل مجموعة أشخاص برذاذ الزينة، أثناء تغطيته الكرنفال، من ثم سرقة هاتفه من يده خلال البث المباشر.وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد تعرض الكثير من الصحفيين لسرقة جوالتهم أثناء تغطياتهم على الهواء مباشرة.
سبوتنيك عربي
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منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

سرقة هاتف مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر... فيديو

15:06 GMT 02.03.2025
© Unsplash /Kelly Repreza البرازيل
البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Unsplash /Kelly Repreza
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة سرقة هاتف صحفي خلال بث مباشر في كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل.
ورصد الفيديو مشاهد من تعرض الصحفي البرازيلي أولا لهجوم من قبل مجموعة أشخاص برذاذ الزينة، أثناء تغطيته الكرنفال، من ثم سرقة هاتفه من يده خلال البث المباشر.

وفي تفاصيل الفيديو، قام الشبان بمخاطبة الصحفي بعبارة "أجب عن هذا" وتوجيه الرذاذ إلى وجهه وبشكل مباشر إلى العينين، وبينما كان الصحفي يتدارك الأمر ويحاول إزالة الرذاذ، نجح السارقون بسحب الهاتف من يده سريعا.

وكان الصحفي خلال تغطيته المباشرة يتحدث عن حركة المرور في محطة حافلات ريو خلال الكرنفال، وأنه من المتوقع أن يعبر المحطة 500 ألف شخص.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد تعرض الكثير من الصحفيين لسرقة جوالتهم أثناء تغطياتهم على الهواء مباشرة.
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