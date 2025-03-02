https://sarabic.ae/20250302/سرقة-هاتف-مراسل-تلفزيوني-خلال-بث-مباشر-فيديو-1098321631.html
سرقة هاتف مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر... فيديو
سرقة هاتف مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة سرقة هاتف صحفي خلال بث مباشر في كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T15:06+0000
2025-03-02T15:06+0000
2025-03-02T15:06+0000
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ورصد الفيديو مشاهد من تعرض الصحفي البرازيلي أولا لهجوم من قبل مجموعة أشخاص برذاذ الزينة، أثناء تغطيته الكرنفال، من ثم سرقة هاتفه من يده خلال البث المباشر.وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد تعرض الكثير من الصحفيين لسرقة جوالتهم أثناء تغطياتهم على الهواء مباشرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
سرقة هاتف مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة سرقة هاتف صحفي خلال بث مباشر في كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل.
ورصد الفيديو مشاهد من تعرض الصحفي البرازيلي أولا لهجوم من قبل مجموعة أشخاص برذاذ الزينة، أثناء تغطيته الكرنفال، من ثم سرقة هاتفه من يده خلال البث المباشر.
وفي تفاصيل الفيديو، قام الشبان بمخاطبة الصحفي بعبارة "أجب عن هذا" وتوجيه الرذاذ إلى وجهه وبشكل مباشر إلى العينين، وبينما كان الصحفي يتدارك الأمر ويحاول إزالة الرذاذ، نجح السارقون بسحب الهاتف من يده سريعا.
وكان الصحفي خلال تغطيته المباشرة يتحدث عن حركة المرور في محطة حافلات ريو خلال الكرنفال، وأنه من المتوقع أن يعبر المحطة 500 ألف شخص.
وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد تعرض الكثير من الصحفيين لسرقة جوالتهم أثناء تغطياتهم على الهواء مباشرة.