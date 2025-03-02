https://sarabic.ae/20250302/هل-وصلت-حماس-وإسرائيل-إلى-طريق-مسدود؟-أبرز-تصريحات-الجانبين-1098307689.html

هل وصلت "حماس" وإسرائيل إلى طريق مسدود؟.. أبرز تصريحات الجانبين

هل وصلت "حماس" وإسرائيل إلى طريق مسدود؟.. أبرز تصريحات الجانبين

سبوتنيك عربي

تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T10:29+0000

2025-03-02T10:29+0000

2025-03-02T10:29+0000

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg

لا هدنة دون الإفراج عن المحتجزينوأعلن مكتب نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مشددًا على أن استمرار رفض حماس للاتفاق "ستكون له عواقب أخرى".ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن القرار جاء بعد رفض "حماس" تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو ما دفع نتنياهو إلى اتخاذ قرار بمنع دخول المساعدات إلى غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن "إسرائيل مستعدة للتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق ولكن بشروطها"، مضيفًا:"حرب إبادة"في المقابل، ردت حركة حماس ببيان شديد اللهجة، معتبرة أن قرار نتنياهو وأضاف البيان أن "إسرائيل تؤكد تجاهلها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، بتعطيل إدخال الإغاثة والمستلزمات الإنسانية، مما فاقم الكارثة في القطاع".كما طالبت "حماس" الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، وإدخال المساعدات العاجلة، ودعت إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي حاسم لإيقاف جريمة التجويع والتطهير العرقي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة.خطة ويتكوفوكانت "حماس"، قد أصرت على انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي من شأنها وضع حد للحرب في قطاع غزة، بعد انتهاء مرحلته الأولى، أمس السبت.وأعلن مكتب نتنياهو، في بيان أصدره بعد منتصف ليل أمس، أن "إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان"، الذي ينتهي في نهاية مارس/ آذار الجاري، وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيُحتفل به في منتصف أبريل المقبل.وأضاف أن إسرائيل مستعدة للبدء فورا في مفاوضات حول تفاصيل خطة ويتكوف مع "حماس".

https://sarabic.ae/20250301/مكتب-نتنياهو-يقول-إن-إسرائيل-قبلت-مقترحا-أمريكيا-بشأن-هدنة-خلال-رمضان---عاجل-1098299240.html

https://sarabic.ae/20250302/حماس-ترد-على-المقترح-الأمريكي-بشأن-هدنة-رمضان-1098301859.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار