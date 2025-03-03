https://sarabic.ae/20250303/السعودية-تعلن-عن-خدمة-هي-الأولى-من-نوعها-في-المسجد-الحرام-1098341649.html

السعودية تعلن عن خدمة هي الأولى من نوعها في المسجد الحرام

السعودية تعلن عن خدمة هي الأولى من نوعها في المسجد الحرام

سبوتنيك عربي

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأول مرة، التشغيل التجريبي لخدمة "التحلل من النسك" داخل المسجد الحرام، خلال شهر رمضان الجاري. 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T11:30+0000

2025-03-03T11:30+0000

2025-03-03T11:30+0000

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ونقلت قناة "العربية"، عن الهيئة أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن وتقديم حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.وتتيح الخدمة للمعتمرين إمكانية "التحلل من النسك" (قص الشعر) عبر 5 مواقع مقابل منطقة المروة، حيث تم توفير عربات متحركة يمكنها التكيف مع زيادة الحشود والتدفقات.وتشرف على هذه الخدمة فرق متخصصة وذات خبرة، مع استخدام أدوات معقمة بالكامل لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتخذت المملكة العربية السعودية، خطوة غير مسبوقة، على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ووقعت شركة الخطوط الجوية السعودية، صفقة تاريخية للحصول على عدد ضخم من الطائرات الكهربائية، بغرض تعزيز جهودها في الانتقال إلى وسائل النقل المستدامة وتحسين تجربة السفر.وقالت مديرة شؤون الاتصالات في الخطوط الجوية السعودية، رزان شاكر، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إن "الطائرات من شركة "ليليوم" ومقرها ميونيخ، ستوفر روابط مباشرة إلى طرق يصعب الوصول إليها على طول ساحل البحر الأحمر، كما ستنقل الحجاج المسلمين مباشرة من جدة إلى مكة المكرمة، التي لا يوجد بها مطار".

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