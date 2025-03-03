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https://sarabic.ae/20250303/ترامب-على-الأمريكيين-القلق-من-المهاجرين-قبل-أن-ينتهي-بنا-الأمر-مثل-أوروبا--1098340764.html
ترامب: على الأمريكيين القلق من المهاجرين قبل أن ينتهي بنا الأمر مثل أوروبا
ترامب: على الأمريكيين القلق من المهاجرين قبل أن ينتهي بنا الأمر مثل أوروبا
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواطني بلاده بالقلق بشأن قضية المهاجرين، أكثر من قلقهم بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خشية "أن ينتهي بنا (في أمريكا)... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T11:14+0000
2025-03-03T11:14+0000
العالم
ترامب
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وشدد الرئيس الأمريكي، في كلمات نشرها على منصة "تروث"، على أن مواطني بلاده يجب أن يقلقوا أكثر بشأن المشاكل الداخلية التي تعاني منها البلاد.وبعد وصول ترامب إلى السلطة، كثّفت واشنطن جهودها لتحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا، والذي كان أحد الوعود الانتخابية الرئيسية للحزب الجمهوري.وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، جرت في المملكة العربية السعودية، أول مفاوضات منذ سنوات عدة، بين الوفدين الروسي والأمريكي، حيث تمت مناقشة تسوية النزاع الأوكراني. وفي 27 فبراير الماضي، جرت الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، وناقش الطرفان عمل سفارات البلدين.
https://sarabic.ae/20250303/ترامب-يفاجئ-العالم-بقرار-غير-مسبوق-1098336021.html
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العالم, ترامب
العالم, ترامب

ترامب: على الأمريكيين القلق من المهاجرين قبل أن ينتهي بنا الأمر مثل أوروبا

11:14 GMT 03.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواطني بلاده بالقلق بشأن قضية المهاجرين، أكثر من قلقهم بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خشية "أن ينتهي بنا (في أمريكا) الأمر مثل أوروبا".
وشدد الرئيس الأمريكي، في كلمات نشرها على منصة "تروث"، على أن مواطني بلاده يجب أن يقلقوا أكثر بشأن المشاكل الداخلية التي تعاني منها البلاد.

وقال ترامب: "يجب أن نقلق بشكل أقل بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن نقلق أكثر بشأن عصابات المغتصبين وأباطرة المخدرات والقتلة والأشخاص من مستشفيات الأمراض العقلية، الذين يدخلون بلادنا. حتى لا ينتهي بنا الأمر مثل أوروبا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
ترامب يفاجئ العالم بقرار غير مسبوق
07:56 GMT
وبعد وصول ترامب إلى السلطة، كثّفت واشنطن جهودها لتحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا، والذي كان أحد الوعود الانتخابية الرئيسية للحزب الجمهوري.

وخلال الحملة الانتخابية لترامب، وعد بترحيل واسع النطاق للمهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتخذ إدارته خطوات لزيادة عمليات الاعتقال والترحيل، بما في ذلك زيادة استخدام قوات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، بالإضافة إلى تدابير جديدة مثل تسهيل اعتقال المهاجرين الذين ليس لديهم سجل جنائي.

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، جرت في المملكة العربية السعودية، أول مفاوضات منذ سنوات عدة، بين الوفدين الروسي والأمريكي، حيث تمت مناقشة تسوية النزاع الأوكراني. وفي 27 فبراير الماضي، جرت الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، وناقش الطرفان عمل سفارات البلدين.
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