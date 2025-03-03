https://sarabic.ae/20250303/تصويت-برأيك-هل-يحق-لإسرائيل-انتقاد-منح-جائزة-أوسكار-لفيلم-حول-تهجير-الفلسطينيين؟--1098336803.html
تصويت... برأيك هل يحق لإسرائيل انتقاد منح جائزة "أوسكار" لفيلم حول تهجير الفلسطينيين؟
تصويت... برأيك هل يحق لإسرائيل انتقاد منح جائزة "أوسكار" لفيلم حول تهجير الفلسطينيين؟
سبوتنيك عربي
ندد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، صباح اليوم الاثنين، بفوز فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) بجائزة "أوسكار"، وهو فيلم وثائقي فلسطيني إسرائيلي يروي... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T08:52+0000
2025-03-03T08:52+0000
2025-03-03T08:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
جائزة أوسكار
تهجير
تهجير قسري
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وكتب زوهار عبر منصة "إكس"، أن "فوز فيلم "No Other Land" بجائزة الأوسكار، هو لحظة حزينة لعالم السينما، فبدلا من تقديم تعقيدات واقعنا، اختار صناع الفيلم ترديد روايات تشوّه صورة إسرائيل في العالم".لكن من ناحية أخرى، أثنى الكثيرون على صناع الفيلم، معتبرين أن هذه القضية على رأس القضايا الإنسانية، التي لم تحل منذ عقود والتي يجب تسليط الضوء عليها بكل الطرق الممكنة.برأيك، هل يحق لإسرائيل انتقاد الفيلم وهل تعتبر الفيلم "لحظة حزينة لعالم السينما" كما قال الوزير الإسرائيلي، أم أنها لحظة حقيقة كما يقول الفلسطينيون؟تصويت... هل تعتقد أن إسرائيل ستنفذ وعودها بحماية دروز سوريا؟تصويت... هل ستدفع "حادثة البيت الأبيض" ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟
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أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, جائزة أوسكار, تهجير, تهجير قسري, опросы
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, جائزة أوسكار, تهجير, تهجير قسري, опросы
تصويت... برأيك هل يحق لإسرائيل انتقاد منح جائزة "أوسكار" لفيلم حول تهجير الفلسطينيين؟
ندد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، صباح اليوم الاثنين، بفوز فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) بجائزة "أوسكار"، وهو فيلم وثائقي فلسطيني إسرائيلي يروي عمليات الهدم، التي تنفذها إسرائيل في قرية مسافر يطا الفلسطينية بالضفة الغربية، الأمر الذي أثار تساؤلات بين المتابعين حول أحقية تل أبيب من هذا الانتقاد.
وكتب زوهار عبر منصة "إكس"، أن "فوز فيلم "No Other Land" بجائزة الأوسكار، هو لحظة حزينة لعالم السينما، فبدلا من تقديم تعقيدات واقعنا، اختار صناع الفيلم ترديد روايات تشوّه صورة إسرائيل في العالم".
لكن من ناحية أخرى، أثنى الكثيرون على صناع الفيلم، معتبرين أن هذه القضية على رأس القضايا الإنسانية، التي لم تحل منذ عقود والتي يجب تسليط الضوء عليها بكل الطرق الممكنة.
برأيك، هل يحق لإسرائيل انتقاد الفيلم وهل تعتبر الفيلم "لحظة حزينة لعالم السينما" كما قال الوزير الإسرائيلي، أم أنها لحظة حقيقة كما يقول الفلسطينيون؟