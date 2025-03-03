تصويت... برأيك هل يحق لإسرائيل انتقاد منح جائزة "أوسكار" لفيلم حول تهجير الفلسطينيين؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل لن تشارك في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
15:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:28 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
57 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250303/تصويت-برأيك-هل-يحق-لإسرائيل-انتقاد-منح-جائزة-أوسكار-لفيلم-حول-تهجير-الفلسطينيين؟--1098336803.html
تصويت... برأيك هل يحق لإسرائيل انتقاد منح جائزة "أوسكار" لفيلم حول تهجير الفلسطينيين؟
تصويت... برأيك هل يحق لإسرائيل انتقاد منح جائزة "أوسكار" لفيلم حول تهجير الفلسطينيين؟
سبوتنيك عربي
ندد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، صباح اليوم الاثنين، بفوز فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) بجائزة "أوسكار"، وهو فيلم وثائقي فلسطيني إسرائيلي يروي... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T08:52+0000
2025-03-03T08:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
جائزة أوسكار
تهجير
تهجير قسري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/03/1098334412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc800c7757720ed88e24d0e951839450.jpg
وكتب زوهار عبر منصة "إكس"، أن "فوز فيلم "No Other Land" بجائزة الأوسكار، هو لحظة حزينة لعالم السينما، فبدلا من تقديم تعقيدات واقعنا، اختار صناع الفيلم ترديد روايات تشوّه صورة إسرائيل في العالم".لكن من ناحية أخرى، أثنى الكثيرون على صناع الفيلم، معتبرين أن هذه القضية على رأس القضايا الإنسانية، التي لم تحل منذ عقود والتي يجب تسليط الضوء عليها بكل الطرق الممكنة.برأيك، هل يحق لإسرائيل انتقاد الفيلم وهل تعتبر الفيلم "لحظة حزينة لعالم السينما" كما قال الوزير الإسرائيلي، أم أنها لحظة حقيقة كما يقول الفلسطينيون؟تصويت... هل تعتقد أن إسرائيل ستنفذ وعودها بحماية دروز سوريا؟تصويت... هل ستدفع "حادثة البيت الأبيض" ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/03/1098334412_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_dcc476915b953a9eaa0be26ce3b2eb6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, جائزة أوسكار, تهجير, تهجير قسري, опросы
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, جائزة أوسكار, تهجير, تهجير قسري, опросы

تصويت... برأيك هل يحق لإسرائيل انتقاد منح جائزة "أوسكار" لفيلم حول تهجير الفلسطينيين؟

08:52 GMT 03.03.2025
© AP Photo / Chris PizzelloЦеремония вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Церемония вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
تابعنا عبر
ندد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، صباح اليوم الاثنين، بفوز فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) بجائزة "أوسكار"، وهو فيلم وثائقي فلسطيني إسرائيلي يروي عمليات الهدم، التي تنفذها إسرائيل في قرية مسافر يطا الفلسطينية بالضفة الغربية، الأمر الذي أثار تساؤلات بين المتابعين حول أحقية تل أبيب من هذا الانتقاد.
وكتب زوهار عبر منصة "إكس"، أن "فوز فيلم "No Other Land" بجائزة الأوسكار، هو لحظة حزينة لعالم السينما، فبدلا من تقديم تعقيدات واقعنا، اختار صناع الفيلم ترديد روايات تشوّه صورة إسرائيل في العالم".
لكن من ناحية أخرى، أثنى الكثيرون على صناع الفيلم، معتبرين أن هذه القضية على رأس القضايا الإنسانية، التي لم تحل منذ عقود والتي يجب تسليط الضوء عليها بكل الطرق الممكنة.
برأيك، هل يحق لإسرائيل انتقاد الفيلم وهل تعتبر الفيلم "لحظة حزينة لعالم السينما" كما قال الوزير الإسرائيلي، أم أنها لحظة حقيقة كما يقول الفلسطينيون؟
عدد الأصوات11
تصويت... هل تعتقد أن إسرائيل ستنفذ وعودها بحماية دروز سوريا؟
تصويت... هل ستدفع "حادثة البيت الأبيض" ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала