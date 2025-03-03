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17 قمة عربية طارئة في 8 عقود
17 قمة عربية طارئة في 8 عقود
سبوتنيك عربي
قمة عربية طارئة ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء، لإقرار خطة شاملة لإعمار قطاع غزة، وتعد هذه القمة الطارئة هي الـ17، من إجمالي 65 قمة عربية تم... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر, инфографика

17 قمة عربية طارئة في 8 عقود

11:01 GMT 03.03.2025
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قمة عربية طارئة ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء، لإقرار خطة شاملة لإعمار قطاع غزة، وتعد هذه القمة الطارئة هي الـ17، من إجمالي 65 قمة عربية تم عقدها منذ تأسيس الجامعة العربية، في 22 مارس/ آذار 1945، كأقدم منظمة إقليمية في العالم.
17 قمة عربية طارئة في 8 عقود - سبوتنيك عربي
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