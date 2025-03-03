https://sarabic.ae/20250303/17-قمة-عربية-طارئة-في-8-عقود-1098340317.html
17 قمة عربية طارئة في 8 عقود
17 قمة عربية طارئة في 8 عقود
سبوتنيك عربي
قمة عربية طارئة ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء، لإقرار خطة شاملة لإعمار قطاع غزة، وتعد هذه القمة الطارئة هي الـ17، من إجمالي 65 قمة عربية تم... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T11:01+0000
2025-03-03T11:01+0000
2025-03-03T11:01+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/03/1098339898_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_13c8b64305937183666cdc0fc3556729.png
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/03/1098339898_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_88b0628a0549837827cbe7942456e548.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر, инфографика
17 قمة عربية طارئة في 8 عقود
قمة عربية طارئة ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء، لإقرار خطة شاملة لإعمار قطاع غزة، وتعد هذه القمة الطارئة هي الـ17، من إجمالي 65 قمة عربية تم عقدها منذ تأسيس الجامعة العربية، في 22 مارس/ آذار 1945، كأقدم منظمة إقليمية في العالم.