https://sarabic.ae/20250304/أكاديمي-يوضح-لـسبوتنيك-أهداف-قرار-إلزام-الجامعات-السودانية-المهاجرة-بالعودة-للعمل-من-داخل-البلاد-1098387969.html

أكاديمي يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف قرار إلزام الجامعات السودانية المهاجرة بالعودة للعمل من داخل البلاد

أكاديمي يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف قرار إلزام الجامعات السودانية المهاجرة بالعودة للعمل من داخل البلاد

سبوتنيك عربي

أكد د. محمد الناير محمد النور الأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ـ خبير ومحلل اقتصادي ـ السودان،أن القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T16:05+0000

2025-03-04T16:05+0000

2025-03-04T16:05+0000

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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بالنسبة لولاية الخرطوم معروف أن الجامعات معظمها في الولاية وهناك جامعات كثيرة في الولايات الآمنة يعني يتزايد عددها يوما بعد يوم.وأشار الناير، إلى أن هناك جامعات حكومية وخاصة فتحت مراكز لها خارج السودان بسبب الحرب، هذه الجامعات تحمل الدولة تكاليف وأعباء كبيرة وأيضا الطلاب وأسرهم، لذلك القرار الخاص بها من جانب وزارة التعليم العالي يريد عودة هذه المراكز للعمل من السودان.وأوضح الأكاديمي السوداني، أن الجيش يقترب من تحرير ولاية الخرطوم بالكامل، علاوة على أن هناك جامعات سودانية كثيرة جدا تعمل في أكثر من 12 ولاية آمنة، يمكن أن تستوعب الجامعات الأخرى التي تعاني من إشكالات في بعض المواقع الخاصة بها، وبدلا من فتح المراكز في الخارج يكون المراكز في الولايات الآمنة والمستقرة بالتنسيق مع الجامعات الموجودة في هذه المراكز. واستطرد: هذا القرار يتماشى مع التوجه العام باعتبار أن الحرب خاصة في ولاية الخرطوم وبعد تحرير الجزيرة وسنجا وجبل موية وكل المواقع الأخرى، الآن الحرب تتجه نحو خواتيمها في ولاية الخرطوم بعدها تتجه نحو الجيوب الموجودة في كردفان.ولفت الناير، إلى أن قرار وزير التعليم العالي يتماشى مع خطة ونهج الدولة في تلك المرحلة والتي تسعى لعودة التعليم إلى الداخل السوداني، وأن لا يفتح الباب على مصراعيه لكل الجامعات الحكومية والخاصة بأن تفتح مراكز بالخارج، لأن هناك جامعات خاصة نقلت أعمالها بالكامل خارج السودان وهذا مؤشر غير ايجابي، يمكن أن يكون منطقي للفترة الماضية مع البدايات الأولى للحرب، لكن الآن الوضع يتطلب العودة إلى داخل السودان.أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، محمد حسن دهب، قرارًا يطالب مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية بإغلاق مراكزها الخارجية والعودة لممارسة أنشطتها الأكاديمية من داخل السودان.وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في ظل ما وصفه بـ"الانتصارات المتتالية" التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى توسيع نطاق المناطق الآمنة في ولايات السودان المختلفة بحسب "صحيفة التغيير السودانية".وشدد دهب على ضرورة تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تخوض "ملحمة جديدة" عبر استمرار الدراسة في الولايات الآمنة والمناطق التي تمت استعادتها مؤخرًا من قوات الدعم السريع، والتي اتهمها بتدمير مؤسسات التعليم العالي بشكل “مخطط وممنهج”.وأكد الوزير التزام الدولة بإعادة إعمار الجامعات والمنشآت التعليمية التي تعرضت للدمار خلال الصراع.ومنذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، تعرضت مؤسسات التعليم العالي لأضرار جسيمة، حيث تضررت العديد من الجامعات جراء القصف والنهب، مما دفع بعضها إلى نقل أنشطتها الأكاديمية خارج البلاد أو اللجوء إلى التعليم عن بُعد.كما أدى النزاع إلى تعطيل العملية التعليمية في عدة ولايات، مع نزوح أعداد كبيرة من الطلاب والأساتذة.ومع تقدم الجيش في استعادة بعض المناطق، تسعى الحكومة إلى إعادة مؤسسات التعليم للعمل من داخل السودان، وسط تحديات لوجستية وأمنية كبيرة.

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