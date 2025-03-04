https://sarabic.ae/20250304/حمدوك-يدعو-لاجتماع-عاجل-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-برعاية-الاتحاد-الأفريقي-ومجلس-الأمن-1098378750.html

حمدوك يدعو لاجتماع عاجل بين الجيش السوداني والدعم السريع برعاية الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن

حمدوك يدعو لاجتماع عاجل بين الجيش السوداني والدعم السريع برعاية الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء السوداني السابق، رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، عبد الله حمدوك، إن "السودان يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة‌‏". 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T13:18+0000

2025-03-04T13:18+0000

2025-03-04T13:18+0000

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وأوضح ‏حمدوك، في كلمة له، أن "ما يحدث في السودان قد يصبح أحد أكبر مهددات الأمن والسلم بالمنطقة"، مؤكدا أن "تصاعد خطاب الكراهية يضع السودان على حافة الانهيار".وطالب رئيس وزراء السودان السابق، بفرض حظر شامل لتوريد السلاح لأطراف الحرب،داعبا لاجتماع عاجل بين الجيش والدعم السريع برعاية الاتحاد الأفريقي.وتابع: "أدعو إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بحضور البرهان وحميدتي وعبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور". وأكد أن "الاجتماع بين قائدي الجيش والدعم السريع والحلو وعبد الواحد نور يهدف للاتفاق على هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين".كما ‌طالب ‏حمدوك، بإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة السودانية، مشددا على "ضرورة بدأ التواصل مع الأطراف العسكرية والمدنية لوقف الحرب".وشدد على "ضررورة الاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي يقوم على المواطنة بلا تمييز"، مشيرا إلى أن "المشروع الوطني الجديد يجب أن يتضمن نظاما فيدراليا حقيقيا وجيش واحد ينأى عن السياسة والاقتصاد".وختم حمدوك بالتأكيد على أنه "لاحل عسكريا للنزاع في البلاد مهما طال أمده، وأن الخيار الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب والحفاظ على وحدة البلاد هو الإنهاء الفوري للحرب".يذكر أنه منذ أبريل/ نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق عدة مرات قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، مما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثلها شقيقه عبد الرحيم دقلو.

https://sarabic.ae/20250303/السودان-القوات-المسلحة-تتقدم-في-جميع-المحاور-لبسط-السلام-والاستقرار-في-جميع-أنحاء-البلاد-1098357387.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي