https://sarabic.ae/20250304/الخارجية-التركية-تكشف-تفاصيل-الاجتماع-مع-القائم-بأعمال-سفارة-إيران-في-أنقرة--1098377625.html

الخارجية التركية تكشف تفاصيل الاجتماع مع القائم بأعمال سفارة إيران في أنقرة

الخارجية التركية تكشف تفاصيل الاجتماع مع القائم بأعمال سفارة إيران في أنقرة

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع مع القائم بأعمال سفارة إيران لدى أنقرة شهد مناقشة الادعاءات التي وجهها بعض المسؤولين الإيرانيين تجاه تركيا. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T12:54+0000

2025-03-04T12:54+0000

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جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشلي، اليوم الثلاثاء، الذي أوضح أنه تم دعوة القائم بأعمال سفارة إيران في أنقرة لتبادل وجهات النظر وبحث قضايا ثنائية.وتابع: "نؤمن بضرورة عدم تحويل قضايا السياسة الخارجية إلى أداة في السياسات الداخلية".وأردف: "نلتقي المسؤولين الإيرانيين بانتظام لتبادل وجهات النظر، ودعونا اليوم القائم بأعمال السفارة الإيرانية لزيارة مقر الوزراء حيث ناقشنا قضايا ثنائية".ولفت إلى أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة الانتقادات العلنية من مسؤولين إيرانيين لتركيا، مضيفا: "كنّا أرسلنا ملفا بهذا الشأن إلى الجانب الإيراني".لكن كتشلي، أكد أن أنقرة تولي اهتماما كبيرا بعلاقاتها مع إيران وتعمل على تعزيزها لما لذلك من أهمية.وجاءت الخطوة التركية، غداة استدعاء طهران لسفير تركيا لديها على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي قال فيها: إن "اعتماد طهران على الميليشيات بالوكالة يشكل مخاطر طويلة الأجل".وقال فيدان: "سياسة إيران في إدارة الصراعات الإقليمية من خلال الميليشيات وفرت لها مكاسب، ولكن بتكلفة كبيرة، مقترحا أن "تعيد إيران النظر في هذا النهج، لأنه أدى إلى زيادة أعبائها المالية والسياسية".وأضاف: "لقد اضطرت إيران إلى التضحية بالكثير للحفاظ على نفوذها في العراق وسوريا".وقالت الخارجية الإيرانية، إن "مساعد وزير الخارجية الإيراني مدير إدارة المتوسط وشرق أوروبا محمود حيدري، أشار، خلال لقائه حجابي كرلانقيتش، سفير جمهورية تركيا لدى طهران، إلى تصريحات وزير الخارجية التركي"، مؤكدًا أن المصالح المشتركة بين البلدين وحساسية الأوضاع بالمنطقة تتطلب تجنب التصريحات غير المناسبة والتحليلات غير الواقعية التي قد تؤدي إلى الخلاف والتوتر في العلاقات الثنائية.من جانبه، أكد السفير التركي لدى طهران، على نهج بلاده في الحفاظ على العلاقات الودية وتوسيعها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفًا: "نحن أيضًا نؤمن بضرورة تعاون البلدين المهمين، تركيا وإيران، بشكل وثيق لتعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الإقليمي، ومواجهة التهديدات القائمة".

https://sarabic.ae/20250228/وكالة-المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-يرد-على-التصريحات-الوقحة-لوزير-الخارجية-التركي--1098275834.html

https://sarabic.ae/20250304/الخارجية-التركية-تستدعي-القائم-بالأعمال-الإيراني-بعد-انتقادات-وجهتها-طهران-لسياسات-أنقرة-1098376035.html

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