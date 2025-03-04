https://sarabic.ae/20250304/حماس-لـسبوتنيك-لا-نعلق-على-تسريبات-إعلامية-حول-القمة-وأعدنا-بناء-قدراتنا-لاستقبال-أي-حرب-قادمة-1098375632.html
"حماس" لـ"سبوتنيك": لا نعلق على تسريبات إعلامية حول القمة وأعدنا بناء قدراتنا لاستقبال أي حرب قادمة
"حماس" لـ"سبوتنيك": لا نعلق على تسريبات إعلامية حول القمة وأعدنا بناء قدراتنا لاستقبال أي حرب قادمة
سبوتنيك عربي
أكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسام خلف، أنه "لا يمكن التعليق على التسريبات الإعلامية المتعلقة بالوضع الراهن"، مشيراً إلى أن "الحركة تنتظر... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T11:32+0000
2025-03-04T11:32+0000
2025-03-04T11:32+0000
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وقال خلف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إن "حركة "حماس" كانت تسعى قبل الحرب إلى إقامة حكومة وفاق وطني في قطاع غزة، حيث طالبت بذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن "حماس طالبت بهذا الطرح قبل اندلاع الحرب، إلا أن رفضه أدى إلى الحديث عن تشكيل "اللجنة المجتمعية" كبديل"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض بشكل قاطع أي خيار لحكم "حماس" في غزة، كما يرفض حكم السلطة الوطنية الفلسطينية".وفيما يتعلق بحكم غزة، شدد القيادي في "حماس" على أن "الحركة ليست متمسكة بأن تكون في حكم قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "حماس ترفض طرح فكرة السلاح، وهي منفتحة على جميع الطروحات التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار في قطاع غزة، فضلاً عن كونها عاملاً مساعداً في إعادة إعمار القطاع".وتطرق خلف إلى المخاوف من عدم التزام رئيس الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن "الحركة تخشى أن يتنصل نتنياهو من الاتفاق بعد أن حصل على أكثر من نصف الأسرى، ما يعني أن الالتزام ببنود الاتفاق قد لا يكون مضموناً، مما يفتح المجال لاستمرار الأوضاع في حالة من عدم الاستقرار".وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تشكل طرفاً محايداً في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بل تظهر بشكل واضح دعمها العسكري لإسرائيل، مما يجعلها طرفاً في هذا النزاع ولا تقوم بدور الوساطة الفعالة". وبيّن أن "ذلك يظهر جلياً من خلال تهويلات واشنطن بشأن إرسال السلاح إلى إسرائيل، وهو ما يعزز موقفها كطرف ليس محايداً".وفي ما يتعلق بالاستعدادات العسكرية لحركة "حماس"، قال خلف إن "الحركة قد أعادت بناء قدراتها العسكرية لاستقبال أي حرب قادمة، على الرغم من أن هذا الخيار يبدو مستبعداً في الوقت الحالي". وأشار إلى أن "العودة إلى الحرب في الوقت الراهن ستكون أصعب بكثير من بدءها، مما يعكس مدى جهوزية حماس واستعدادها لمواجهة أي تطورات قد تحدث".
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
"حماس" لـ"سبوتنيك": لا نعلق على تسريبات إعلامية حول القمة وأعدنا بناء قدراتنا لاستقبال أي حرب قادمة
حصري
أكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسام خلف، أنه "لا يمكن التعليق على التسريبات الإعلامية المتعلقة بالوضع الراهن"، مشيراً إلى أن "الحركة تنتظر الموقف الرسمي من القمة العربية بشأن التطورات الأخيرة".
وقال خلف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إن "حركة "حماس" كانت تسعى قبل الحرب إلى إقامة حكومة وفاق وطني في قطاع غزة، حيث طالبت بذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن "حماس طالبت بهذا الطرح قبل اندلاع الحرب، إلا أن رفضه أدى إلى الحديث عن تشكيل "اللجنة المجتمعية" كبديل"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض بشكل قاطع أي خيار لحكم "حماس" في غزة، كما يرفض حكم السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأشار خلف إلى أن "هناك طرحاً يتضمن تشكيل لجنة مستقلة و بعثة حكم للمساعدة في إدارة الأمور في قطاع غزة، مع مشاركة عربية وأفراد غربيين". وأوضح أنّ "النص المتداول بشأن هذا المقترح لا يزال غامضاً، ويحتاج إلى مزيد من التوضيح حول آلية تنفيذه، حتى يتم بناء المواقف بناءً على معطيات واضحة".
وفيما يتعلق بحكم غزة، شدد القيادي في "حماس" على أن "الحركة ليست متمسكة بأن تكون في حكم قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "حماس ترفض طرح فكرة السلاح، وهي منفتحة على جميع الطروحات التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار في قطاع غزة، فضلاً عن كونها عاملاً مساعداً في إعادة إعمار القطاع".
كما أكد خلف أن "هناك تهديداً كبيراً وتهويلاً من بعض الأطراف للحصول على تنازلات من حماس في ملفات مثل حكم غزة، والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار". وأضاف أن "الحركة متمسكة بموقفها الثابت، ولن يتم تمديد المرحلة الأولى من خطة "ويتكوف"، وأن هذا الطرح مرفوض تماماً من قبل الحركة". وأشار إلى أن "هناك طرحاً من القاهرة يقضي بتمديد الفترة الأولى لمدة أسبوعين، مع الإفراج عن عدد قليل من الأسرى الأحياء والأموات، على أن يتم الاتفاق على المرحلة الثانية من الحل، إلا أن هذا المقترح لم يصل بشكل رسمي حتى الآن، بل تم تداوله في إطار التسريبات الإعلامية فقط".
وتطرق خلف إلى المخاوف من عدم التزام رئيس الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن "الحركة تخشى أن يتنصل نتنياهو من الاتفاق بعد أن حصل على أكثر من نصف الأسرى، ما يعني أن الالتزام ببنود الاتفاق قد لا يكون مضموناً، مما يفتح المجال لاستمرار الأوضاع في حالة من عدم الاستقرار".
وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تشكل طرفاً محايداً في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بل تظهر بشكل واضح دعمها العسكري لإسرائيل، مما يجعلها طرفاً في هذا النزاع ولا تقوم بدور الوساطة الفعالة". وبيّن أن "ذلك يظهر جلياً من خلال تهويلات واشنطن بشأن إرسال السلاح إلى إسرائيل، وهو ما يعزز موقفها كطرف ليس محايداً".
وفي ما يتعلق بالاستعدادات العسكرية لحركة "حماس"، قال خلف إن "الحركة قد أعادت بناء قدراتها العسكرية لاستقبال أي حرب قادمة، على الرغم من أن هذا الخيار يبدو مستبعداً في الوقت الحالي". وأشار إلى أن "العودة إلى الحرب في الوقت الراهن ستكون أصعب بكثير من بدءها، مما يعكس مدى جهوزية حماس واستعدادها لمواجهة أي تطورات قد تحدث".