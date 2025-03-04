سحر الربيع حول العالم

© Getty Images / VCG/Chen Haiweiمنظر جوي لعشاق ركوب الدراجات وهم يستمتعون بأزهار البرقوق في حديقة بونساي في بحيرة تاي في مقاطعة تشجيانغ في الصين
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© Getty Images / VCG/Chen Haiwei
منظر جوي لعشاق ركوب الدراجات وهم يستمتعون بأزهار البرقوق في حديقة بونساي في بحيرة تاي في مقاطعة تشجيانغ في الصين
© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Yong
يلتقط أحد الزوار صورًا لأزهار البرقوق المغطاة بالثلوج بعد تساقط ثلوج كثيفة في مقاطعة شاندونغ في الصين
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© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Yong
يلتقط أحد الزوار صورًا لأزهار البرقوق المغطاة بالثلوج بعد تساقط ثلوج كثيفة في مقاطعة شاندونغ في الصين
© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Lang
يستمتع السائحون بتناول طبق ساخن في حقل زهور اللفت في مقاطعة سيتشوان في الصين
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© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Lang
يستمتع السائحون بتناول طبق ساخن في حقل زهور اللفت في مقاطعة سيتشوان في الصين
© Getty Images / Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Hearst Newspapersمنظر جوي لأشجار اللوز المزهرة في كاليفورنيا
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© Getty Images / Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers
منظر جوي لأشجار اللوز المزهرة في كاليفورنيا
© Getty Images / Takashi Aoyamaمرور قطار أمام أشجار الكرز المزهرة في كاوازو زاكورا في اليابان
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© Getty Images / Takashi Aoyama
مرور قطار أمام أشجار الكرز المزهرة في كاوازو زاكورا في اليابان
© Getty Images / Takashi Aoyamaرجل يحمل كلب ويتفقد هاتفه الذكي تحت شجرة كرز كاوازو زاكورا المزهرة في كاوازو باليابان
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© Getty Images / Takashi Aoyama
رجل يحمل كلب ويتفقد هاتفه الذكي تحت شجرة كرز كاوازو زاكورا المزهرة في كاوازو باليابان
© Getty Images / picture alliance/Thomas Warnack
خلف زهرة الثلج تضيء إشارة المرور باللونين الأحمر والأصفر
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© Getty Images / picture alliance/Thomas Warnack
خلف زهرة الثلج تضيء إشارة المرور باللونين الأحمر والأصفر
© Getty Images / picture alliance/Henning Kaiserيستغل المتنزهون طقس الربيع للقيام بالنزهة في الحدائق النباتية، حيث تزدهر أزهار الزعفران
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© Getty Images / picture alliance/Henning Kaiser
يستغل المتنزهون طقس الربيع للقيام بالنزهة في الحدائق النباتية، حيث تزدهر أزهار الزعفران
© Getty Images / VCG/Yang Suping
يتوافد السائحون إلى جبل ميهوا لزيارة أزهار البرقوق المتفتحة بالكامل في منطقة ضريح شياولنج الإمبراطوري ذات المناظر الخلابة
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© Getty Images / VCG/Yang Suping
يتوافد السائحون إلى جبل ميهوا لزيارة أزهار البرقوق المتفتحة بالكامل في منطقة ضريح شياولنج الإمبراطوري ذات المناظر الخلابة