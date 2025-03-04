سحر الربيع حول العالم

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20250304/سحر-الربيع-حول-العالم-1098380675.html
سحر الربيع حول العالم
سحر الربيع حول العالم
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة صور لسحر فصل الربيع حول العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

سحر الربيع حول العالم

14:30 GMT 04.03.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة صور لسحر فصل الربيع حول العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / VCG/Chen Haiweiمنظر جوي لعشاق ركوب الدراجات وهم يستمتعون بأزهار البرقوق في حديقة بونساي في بحيرة تاي في مقاطعة تشجيانغ في الصين
منظر جوي لعشاق ركوب الدراجات وهم يستمتعون بأزهار البرقوق في حديقة بونساي في بحيرة تاي في مقاطعة تشجيانغ في الصين - سبوتنيك عربي
1/9
© Getty Images / VCG/Chen Haiwei
منظر جوي لعشاق ركوب الدراجات وهم يستمتعون بأزهار البرقوق في حديقة بونساي في بحيرة تاي في مقاطعة تشجيانغ في الصين
© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Yong

يلتقط أحد الزوار صورًا لأزهار البرقوق المغطاة بالثلوج بعد تساقط ثلوج كثيفة في مقاطعة شاندونغ في الصين

يلتقط أحد الزوار صورًا لأزهار البرقوق المغطاة بالثلوج بعد تساقط ثلوج كثيفة في مقاطعة شاندونغ في الصين - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Yong

يلتقط أحد الزوار صورًا لأزهار البرقوق المغطاة بالثلوج بعد تساقط ثلوج كثيفة في مقاطعة شاندونغ في الصين

© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Lang

يستمتع السائحون بتناول طبق ساخن في حقل زهور اللفت في مقاطعة سيتشوان في الصين

يستمتع السائحون بتناول طبق ساخن في حقل زهور اللفت في مقاطعة سيتشوان في الصين - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Lang

يستمتع السائحون بتناول طبق ساخن في حقل زهور اللفت في مقاطعة سيتشوان في الصين

© Getty Images / Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Hearst Newspapersمنظر جوي لأشجار اللوز المزهرة في كاليفورنيا
منظر جوي لأشجار اللوز المزهرة في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers
منظر جوي لأشجار اللوز المزهرة في كاليفورنيا
© Getty Images / Takashi Aoyamaمرور قطار أمام أشجار الكرز المزهرة في كاوازو زاكورا في اليابان
مرور قطار أمام أشجار الكرز المزهرة في كاوازو زاكورا في اليابان - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / Takashi Aoyama
مرور قطار أمام أشجار الكرز المزهرة في كاوازو زاكورا في اليابان
© Getty Images / Takashi Aoyamaرجل يحمل كلب ويتفقد هاتفه الذكي تحت شجرة كرز كاوازو زاكورا المزهرة في كاوازو باليابان
رجل يحمل كلب ويتفقد هاتفه الذكي تحت شجرة كرز كاوازو زاكورا المزهرة في كاوازو باليابان - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / Takashi Aoyama
رجل يحمل كلب ويتفقد هاتفه الذكي تحت شجرة كرز كاوازو زاكورا المزهرة في كاوازو باليابان
© Getty Images / picture alliance/Thomas Warnack

خلف زهرة الثلج تضيء إشارة المرور باللونين الأحمر والأصفر

خلف زهرة الثلج تضيء إشارة المرور باللونين الأحمر والأصفر - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / picture alliance/Thomas Warnack

خلف زهرة الثلج تضيء إشارة المرور باللونين الأحمر والأصفر

© Getty Images / picture alliance/Henning Kaiserيستغل المتنزهون طقس الربيع للقيام بالنزهة في الحدائق النباتية، حيث تزدهر أزهار الزعفران
يستغل المتنزهون طقس الربيع للقيام بالنزهة في الحدائق النباتية، حيث تزدهر أزهار الزعفران - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / picture alliance/Henning Kaiser
يستغل المتنزهون طقس الربيع للقيام بالنزهة في الحدائق النباتية، حيث تزدهر أزهار الزعفران
© Getty Images / VCG/Yang Suping

يتوافد السائحون إلى جبل ميهوا لزيارة أزهار البرقوق المتفتحة بالكامل في منطقة ضريح شياولنج الإمبراطوري ذات المناظر الخلابة

يتوافد السائحون إلى جبل ميهوا لزيارة أزهار البرقوق المتفتحة بالكامل في منطقة ضريح شياولنج الإمبراطوري ذات المناظر الخلابة - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / VCG/Yang Suping

يتوافد السائحون إلى جبل ميهوا لزيارة أزهار البرقوق المتفتحة بالكامل في منطقة ضريح شياولنج الإمبراطوري ذات المناظر الخلابة

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