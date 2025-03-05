https://sarabic.ae/20250305/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-8-مناطق-جديدة-من-قوات-الدعم-السريع--1098421102.html

الجيش السوداني يعلن السيطرة على 8 مناطق جديدة من قوات الدعم السريع

الجيش السوداني يعلن السيطرة على 8 مناطق جديدة من قوات الدعم السريع

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، سيطرته على ثماني مناطق جديدة في ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار، كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع خلال الحرب... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T18:51+0000

2025-03-05T18:51+0000

2025-03-05T18:51+0000

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جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، قال فيه إن الجيش "تمكن من استعادة مناطق "الدالي والمزموم والجفرات والمليسا وقلي وأبو عريف والقربين ورورو والتبون".وأشار المتحدث إلى أن هذه العمليات تمت "بعنف واقتدار" في إطار نشاط متزامن ومتناسق بين قوات الجيش في الولايات الثلاث. وأكد أن القوات دمرت مواقع قوات الدعم السريع خلال هذه العمليات.في سياق متصل، نفذ الجيش السوداني قصفًا مدفعيًا صباح اليوم الأربعاء على مواقع لقوات الدعم السريع عند المدخل الغربي لجسر المنشية في مدينة الخرطوم. كما نشر جنود من الجيش مقطع فيديو يظهر سيطرتهم على إحدى المدن في ولاية سنار، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الطرفين.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوداني السابق، رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، عبد الله حمدوك، إن "السودان يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة‌‏"، وأوضح، في كلمة له، أن "ما يحدث في السودان قد يصبح أحد أكبر مهددات الأمن والسلم بالمنطقة"، مؤكدا أن "تصاعد خطاب الكراهية يضع السودان على حافة الانهيار".وطالب رئيس وزراء السودان السابق، بفرض حظر شامل لتوريد السلاح لأطراف الحرب، داعيا لاجتماع عاجل بين الجيش والدعم السريع برعاية الاتحاد الأفريقي، وتابع: "أدعو إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بحضور البرهان وحميدتي وعبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور".وأكد أن "الاجتماع بين قائدي الجيش والدعم السريع والحلو وعبد الواحد نور يهدف للاتفاق على هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين".كما ‌طالب ‏حمدوك، بإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة السودانية، مشددا على "ضرورة بدأ التواصل مع الأطراف العسكرية والمدنية لوقف الحرب".وشدد على "ضررورة الاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي يقوم على المواطنة بلا تمييز"، مشيرا إلى أن "المشروع الوطني الجديد يجب أن يتضمن نظاما فيدراليا حقيقيا وجيش واحد ينأى عن السياسة والاقتصاد".وختم حمدوك بالتأكيد على أنه "لاحل عسكريا للنزاع في البلاد مهما طال أمده، وأن الخيار الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب والحفاظ على وحدة البلاد هو الإنهاء الفوري للحرب".

https://sarabic.ae/20250303/السودان-القوات-المسلحة-تتقدم-في-جميع-المحاور-لبسط-السلام-والاستقرار-في-جميع-أنحاء-البلاد-1098357387.html

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية