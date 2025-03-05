العراق.. تفكيك شبكة سرقة أتربة من أراضي وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250305/العراق-تفكيك-شبكة-سرقة-أتربة-من-أراضي-وزارة-الدفاع-1098422295.html
العراق.. تفكيك شبكة سرقة أتربة من أراضي وزارة الدفاع
العراق.. تفكيك شبكة سرقة أتربة من أراضي وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 16 شخصًا، متهمين بسرقة الأتربة من أرض تعود ملكيتها لوزارة الدفاع. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T19:58+0000
2025-03-05T19:58+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049133470_0:252:2745:1796_1920x0_80_0_0_5cc1356a46d363acd035907bab4816f3.jpg
ونقلت وكالة "نينا" العراقية عن الهيئة بيانا، أكدت فيه تنفيذ العملية بناءً على مذكرة قضائية وبإشراف مباشر من قاضي التحقيق.وأوضح البيان أن فريق عمل من مديرية تحقيق بغداد قام بالتحري والتقصي بناءً على معلومات وردت حول قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة أتربة من أرض تابعة لوزارة الدفاع.وبعد الحصول على أمر قضائي من محكمة الكرخ الثانية، توجه الفريق إلى موقع الأرض الواقعة غرب العاصمة بغداد، حيث تم ضبط 16 متهمًا متلبسين بجريمة السرقة.وأشارت الهيئة إلى أن العملية، التي تمت بالتعاون مع قوات الرد السريع، أسفرت أيضًا عن ضبط 8 لوريات و3 شفلات وحفارتين، بالإضافة إلى ختمين باسم معمل ومقلع أهليين، وعدد من الوصلات العائدة للمعمل داخل كرفان تم نصبه في وسط قطعة الأرض.ونظم فريق العمل محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه مع المتهمين الستة عشر على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد مصير المتهمين.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني، أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، أن الحكومة العراقية تمكنت من استرداد 50 مليار دينار (38.2 مليون دولار) خلال العام الماضي في إطار جهودها لمكافحة الفساد.وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاون مع هيئة النزاهة أسهما بشكل كبير في تقليص حجم ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها".وأوضحت أن الجهود الحكومية نجحت في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين في "سرقة القرن"، بالإضافة إلى استرداد أموال من مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024.
https://sarabic.ae/20250303/بحث-إمكانية-نقل-النفط-العراقي-لتكريره-في-المعامل-المصرية-1098345736.html
https://sarabic.ae/20250301/الجيش-العراقي-حدودنا-مؤمنة-بالكامل-بتقنيات-حديثة-1098296543.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049133470_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_d3bc4da2ef41c58650ca8f9068c4ddc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق.. تفكيك شبكة سرقة أتربة من أراضي وزارة الدفاع

19:58 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 16 شخصًا، متهمين بسرقة الأتربة من أرض تعود ملكيتها لوزارة الدفاع.
ونقلت وكالة "نينا" العراقية عن الهيئة بيانا، أكدت فيه تنفيذ العملية بناءً على مذكرة قضائية وبإشراف مباشر من قاضي التحقيق.
وأوضح البيان أن فريق عمل من مديرية تحقيق بغداد قام بالتحري والتقصي بناءً على معلومات وردت حول قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة أتربة من أرض تابعة لوزارة الدفاع.
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
بحث إمكانية نقل النفط العراقي لتكريره في المعامل المصرية
3 مارس, 12:30 GMT
وبعد الحصول على أمر قضائي من محكمة الكرخ الثانية، توجه الفريق إلى موقع الأرض الواقعة غرب العاصمة بغداد، حيث تم ضبط 16 متهمًا متلبسين بجريمة السرقة.
وأشارت الهيئة إلى أن العملية، التي تمت بالتعاون مع قوات الرد السريع، أسفرت أيضًا عن ضبط 8 لوريات و3 شفلات وحفارتين، بالإضافة إلى ختمين باسم معمل ومقلع أهليين، وعدد من الوصلات العائدة للمعمل داخل كرفان تم نصبه في وسط قطعة الأرض.
ونظم فريق العمل محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه مع المتهمين الستة عشر على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد مصير المتهمين.
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
الجيش العراقي: حدودنا مؤمنة بالكامل بتقنيات حديثة
1 مارس, 16:57 GMT
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني، أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، أن الحكومة العراقية تمكنت من استرداد 50 مليار دينار (38.2 مليون دولار) خلال العام الماضي في إطار جهودها لمكافحة الفساد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاون مع هيئة النزاهة أسهما بشكل كبير في تقليص حجم ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها".
وأوضحت أن الجهود الحكومية نجحت في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين في "سرقة القرن"، بالإضافة إلى استرداد أموال من مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала