https://sarabic.ae/20250305/العراق-تفكيك-شبكة-سرقة-أتربة-من-أراضي-وزارة-الدفاع-1098422295.html

العراق.. تفكيك شبكة سرقة أتربة من أراضي وزارة الدفاع

العراق.. تفكيك شبكة سرقة أتربة من أراضي وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 16 شخصًا، متهمين بسرقة الأتربة من أرض تعود ملكيتها لوزارة الدفاع. 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T19:58+0000

2025-03-05T19:58+0000

2025-03-05T19:58+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049133470_0:252:2745:1796_1920x0_80_0_0_5cc1356a46d363acd035907bab4816f3.jpg

ونقلت وكالة "نينا" العراقية عن الهيئة بيانا، أكدت فيه تنفيذ العملية بناءً على مذكرة قضائية وبإشراف مباشر من قاضي التحقيق.وأوضح البيان أن فريق عمل من مديرية تحقيق بغداد قام بالتحري والتقصي بناءً على معلومات وردت حول قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة أتربة من أرض تابعة لوزارة الدفاع.وبعد الحصول على أمر قضائي من محكمة الكرخ الثانية، توجه الفريق إلى موقع الأرض الواقعة غرب العاصمة بغداد، حيث تم ضبط 16 متهمًا متلبسين بجريمة السرقة.وأشارت الهيئة إلى أن العملية، التي تمت بالتعاون مع قوات الرد السريع، أسفرت أيضًا عن ضبط 8 لوريات و3 شفلات وحفارتين، بالإضافة إلى ختمين باسم معمل ومقلع أهليين، وعدد من الوصلات العائدة للمعمل داخل كرفان تم نصبه في وسط قطعة الأرض.ونظم فريق العمل محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه مع المتهمين الستة عشر على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد مصير المتهمين.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني، أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، أن الحكومة العراقية تمكنت من استرداد 50 مليار دينار (38.2 مليون دولار) خلال العام الماضي في إطار جهودها لمكافحة الفساد.وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاون مع هيئة النزاهة أسهما بشكل كبير في تقليص حجم ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها".وأوضحت أن الجهود الحكومية نجحت في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين في "سرقة القرن"، بالإضافة إلى استرداد أموال من مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024.

https://sarabic.ae/20250303/بحث-إمكانية-نقل-النفط-العراقي-لتكريره-في-المعامل-المصرية-1098345736.html

https://sarabic.ae/20250301/الجيش-العراقي-حدودنا-مؤمنة-بالكامل-بتقنيات-حديثة-1098296543.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار