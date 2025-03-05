https://sarabic.ae/20250305/تحالف-قمم-السوداني-لـسبوتنيك-الحراك-الأخير-قد-يدفع-طرفي-الصراع-للقبول-بالتفاوض-لوقف-الحرب-1098416987.html

تحالف "قمم" السوداني لـ"سبوتنيك": الحراك الأخير قد يدفع طرفي الصراع للقبول بالتفاوض لوقف الحرب

تحالف "قمم" السوداني لـ"سبوتنيك": الحراك الأخير قد يدفع طرفي الصراع للقبول بالتفاوض لوقف الحرب

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور إبراهيم زريبة، الأمين العام لتحالف القوى المدنية المتحدة في السودان "قمم"، أن القوى المدنية اليوم أصبحت منقسمة حول موضوع الحكومة الموازية ما بين... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T15:58+0000

2025-03-05T15:58+0000

2025-03-05T15:58+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن القوى المدنية أصلا أصبحت منقسمة بشكل متناهي، إذ انقسمت (تقدم) إلى كتلتين الآن هما (التأسيس وصمود)، كل شيء منقسم في السودان حتى القبائل والمجتمعات منقسمة بفعل الحرب.وأضاف زريبة، أن (قمم) تحالف عريض لمكونات سياسية وعسكرية ومجتمعات، وإذا لم توضع معايير دقيقة للمشاركة قد تتأثر هي أيضا بما يجري وربما يصيبها ما أصاب التحالفات الأخرى.وأشار أمين "قمم"، إلى أن الحرب وما قبلها من انقلاب في 25 أكتوبر/تشرين أول من العام 2021 أدت إلى انهيار الدستور، ما دفع ببعض الحكومات إلى إيقاف مساعداتها للسودان، بل وصل الأمر إلى تجميد عضويته في الاتحاد الأفريقي، فلو كانت الدول تعيش دوما بفكر الحروب لما وُضعت الدساتير التي تنظم حياة وعمل المجتمعات والدول.وأوضح زريبة، أن الإعلان عن اتفاق لوضع مسودة الدستور في المناطق الغير خاضعة لسلطة بورتسودان، هو محاولة للقول بأن القوى الموقعة هي قوى توافقت على ذلك الدستور مما يكسبه الشرعية "التوافق" ويبين الأهداف والهياكل والقيم للحكومة المرتقبة المزمع تشكيلها.وحول تأثير تلك الخطوات من تشكيل حكومة موازية ودستور في مناطق سيطرة الدعم السريع على مسار الحرب وعمليات التفاوض بين طرفي الصراع، يقول زريبة: "قد تدفع تلك الخطوات حكومة بورتسودان إلى إبداء مرونة أكبر تجاه السلام، لأنها قد تدفع الطرفين العسكريين المتقاتلين بالقبول بمفاوضات سلام شاملة سياسية بدلا من انحصارها في تفاوض عسكري-عسكري عقيم، وفي الأصل دوافعه وجذوره كلها سياسية".ووقعت كيانات سياسية ومسلحة،إلى جانب قوات الدعم السريع، نهاية فبراير/شباط الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.وقالت صحيفة "التغيير" السودانية إن "مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي".وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة.من بين الموقعين على الميثاق رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وقائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال جوزيف توكا.كما وقع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب الأسود الحرة مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة تحرير السودان ـ الثورة الثانية أبو القاسم إمام.ويدعو الميثاق إلى تأسيس "دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية".ويتحدث الميثاق عن تأسيس "جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية"، وتهدف الحكومة الموازية، وفق الميثاق، إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان.يذكر أنه منذ أبريل/نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق عدة مرات قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، مما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثلها شقيقه عبد الرحيم دقلو.

https://sarabic.ae/20250302/هل-يشهد-السودان-واقعا-جديدا-على-الأرض-بعد-الإعلان-عن-حكومة-موازية-في-غرب-البلاد-1098320372.html

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