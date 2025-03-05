https://sarabic.ae/20250305/منظمات-المجتمع-المدني-لـسبوتنيك-وجود-حكومتان-يعمق-الفجوة-والانقسام-ويهدد-وحدة-السودان-1098418180.html

منظمات المجتمع المدني لـ"سبوتنيك": وجود حكومتان يعمق الفجوة والانقسام ويهدد وحدة السودان

منظمات المجتمع المدني لـ"سبوتنيك": وجود حكومتان يعمق الفجوة والانقسام ويهدد وحدة السودان

سبوتنيك عربي

أكد عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السوداني، أن استمرار الحرب أدى إلى انقسام بدأ يتزايد داخل ربوع المجتمع، علاوة على بدء تفكك أواصر وروابط الدولة... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T16:41+0000

2025-03-05T16:41+0000

2025-03-05T16:41+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن القوى السياسية والعسكرية التي تدعم النظام الحالي في البلاد لم تقدم أي حلول تساهم في استعادة الاستقرار السياسي أو تحافظ على وحدة السودان، بل أفضت هذه السياسات إلى انهيار الاقتصاد وتدمير البنية التحتية، مما أدى إلى زيادة المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر.وأشار عبد الباقي، إلى أن التحركات الدائرة خلال الأسابيع الماضية والتي تتعلق بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما سيجعل هناك حكومتان داخل الدولة هذا الأمر سوف يزيد من تعميق الفجوة والانقسام، مما يهدد بشكل أكبر وحدة السودان ومستقبله، يجب أن تدرك جميع الأطراف أنه لا حل للأزمة إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات والابتعاد عن الحلول العسكرية التي أدت إلى ما نحن فيه اليوم.وأوضح رئيس المنظمات، أن المسؤولية التاريخية تقتضي من البرهان والقوى المتحالفة معه أن يتحملوا تبعات هذا الوضع، وأن يسعى الجميع إلى وقف الحرب والبحث عن تسوية سلمية تضمن استقرار البلاد ووحدتها.ودعا عبد الباقي، السعودية لإعادة النظر في موقفها، بما يضمن عدم تعقيد الأزمة السودانية، مع الالتزام بدور الوساطة بشكل نزيه وشفاف، حفاظا على الاستقرار الإقليمي، واحتراما للإرادة السودانية.وعبر عبد الباقي، عن قلقه إزاء تفاقم الصراع المستمر في السودان، والذي أصبح يهدد أمن ووحدة السودان، ومن الواضح أن تعنت القيادة العسكرية ومن حولها كان لهما دور كبير في الوصول إلى هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون أول 2022 وحتى اليوم.ووقعت كيانات سياسية ومسلحة،إلى جانب قوات الدعم السريع، نهاية فبراير/شباط الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.وقالت صحيفة "التغيير" السودانية إن "مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي".وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة.من بين الموقعين على الميثاق رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وقائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال جوزيف توكا.كما وقع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب الأسود الحرة مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة تحرير السودان ـ الثورة الثانية أبو القاسم إمام.ويدعو الميثاق إلى تأسيس "دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية".ويتحدث الميثاق عن تأسيس "جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية"، وتهدف الحكومة الموازية، وفق الميثاق، إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان.يذكر أنه منذ أبريل/نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق عدة مرات قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.

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حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, لجنة أطباء السودان المركزية, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الخرطوم