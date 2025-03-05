https://sarabic.ae/20250305/من-الشرق-إلى-الغرب-تجربة-تفاعلية-تأخذك-في-جولة-عبر-روسيا-1098405647.html
"من الشرق إلى الغرب".. تجربة تفاعلية تأخذك في جولة عبر روسيا
"من الشرق إلى الغرب".. تجربة تفاعلية تأخذك في جولة عبر روسيا
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور لفعالية "رحلة عبر روسيا" التي تقام في المركز الوطني "روسيا"، حيث يستمتع الزوار بتجربة تفاعلية فريدة تأخذهم في جولة افتراضية... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T13:54+0000
2025-03-05T13:54+0000
2025-03-05T13:54+0000
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фото, صور
"من الشرق إلى الغرب".. تجربة تفاعلية تأخذك في جولة عبر روسيا
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور لفعالية "رحلة عبر روسيا" التي تقام في المركز الوطني "روسيا"، حيث يستمتع الزوار بتجربة تفاعلية فريدة تأخذهم في جولة افتراضية عبر البلاد من الشرق إلى الغرب.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
يقوم الضيوف بجولة افتراضية من فلاديفوستوك إلى كالينينغراد خلال رحلة تستغرق ساعة كاملة، ويتعرفون على المعالم والمشاريع المنفذة ونتائج التنمية الإقليمية.
يقوم الضيوف بجولة افتراضية من فلاديفوستوك إلى كالينينغراد خلال رحلة تستغرق ساعة كاملة، ويتعرفون على المعالم والمشاريع المنفذة ونتائج التنمية الإقليمية.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
تجمع مساحة المعرض ثماني مناطق تتوافق مع جميع المقاطعات الفيدرالية الروسية على مساحة تزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع.
تجمع مساحة المعرض ثماني مناطق تتوافق مع جميع المقاطعات الفيدرالية الروسية على مساحة تزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
أحد الزوار خلال زيارة إلى المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
أحد الزوار خلال زيارة إلى المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
زائر يتجول في المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
زائر يتجول في المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
إحدى الزوايا في المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
إحدى الزوايا في المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
زوار معرض "رحلة عبر روسيا" يقومون بالتجول داخل المعرض والتعرف على ما بداخله.
زوار معرض "رحلة عبر روسيا" يقومون بالتجول داخل المعرض والتعرف على ما بداخله.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
زائر يجلس على منصة لـ"تل فريك" مفترض خلال زيارة إلى المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
زائر يجلس على منصة لـ"تل فريك" مفترض خلال زيارة إلى المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
إحدى الزوايا في المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
إحدى الزوايا في المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
أحد الزوار يعاين شاشة رقمية في إحدى زاويا معرض "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
أحد الزوار يعاين شاشة رقمية في إحدى زاويا معرض "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
إحدى الزوايا في المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.
إحدى الزوايا في المعرض التفاعلي "رحلة عبر روسيا" في مركز روسيا الوطني.