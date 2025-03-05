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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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https://sarabic.ae/20250305/1098412400.html
"ثورة البرتقال"... أقوى معركة سنوية في إيطاليا
"ثورة البرتقال"... أقوى معركة سنوية في إيطاليا
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لاحتفال "ثورة البرتقال"، التي تقام سنويا في إيطاليا كرمز للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"ثورة البرتقال"... أقوى معركة سنوية في إيطاليا

13:44 GMT 05.03.2025
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جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لاحتفال "ثورة البرتقال"، التي تقام سنويا في إيطاليا كرمز للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى.
© Getty Images / Stefano Guidi

تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى. خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق التي تسير على الأقدام مع الفرق التي تجرها الخيول، حيث يرمون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين.

تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى. خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق التي تسير على الأقدام مع الفرق التي تجرها الخيول، حيث يرمون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين. - سبوتنيك عربي
1/7
© Getty Images / Stefano Guidi

تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى. خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق التي تسير على الأقدام مع الفرق التي تجرها الخيول، حيث يرمون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين.

© Getty Images / NurPhoto/Mauro Ujetto

أعضاء فرق معركة البرتقال يشاركون في معركة البرتقال التقليدية في إيفريا بإيطاليا في 4 مارس 2025. يجري هذا الحدث، وهو أكبر معركة طعام في إيطاليا، خلال موسم الكرنفال ويرمز إلى ثورة تاريخية حدثت في إيفريا خلال العصور الوسطى.

أعضاء فرق معركة البرتقال يشاركون في معركة البرتقال التقليدية في إيفريا بإيطاليا في 4 مارس 2025. يجري هذا الحدث، وهو أكبر معركة طعام في إيطاليا، خلال موسم الكرنفال ويرمز إلى ثورة تاريخية حدثت في إيفريا خلال العصور الوسطى. - سبوتنيك عربي
2/7
© Getty Images / NurPhoto/Mauro Ujetto

أعضاء فرق معركة البرتقال يشاركون في معركة البرتقال التقليدية في إيفريا بإيطاليا في 4 مارس 2025. يجري هذا الحدث، وهو أكبر معركة طعام في إيطاليا، خلال موسم الكرنفال ويرمز إلى ثورة تاريخية حدثت في إيفريا خلال العصور الوسطى.

© Getty Images / Stefano Guidi

رجل من "I Tuchini del Borghetto Aranceri" يعرض برتقالة في يده قبل "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.

رجل من &quot;I Tuchini del Borghetto Aranceri&quot; يعرض برتقالة في يده قبل &quot;معركة البرتقال&quot; التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Stefano Guidi

رجل من "I Tuchini del Borghetto Aranceri" يعرض برتقالة في يده قبل "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.

© Getty Images / Stefano Guidi

منظر عام لفريق معركة البرتقال يشارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا. تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى.

منظر عام لفريق معركة البرتقال يشارك في &quot;معركة البرتقال&quot; التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا. تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى. - سبوتنيك عربي
4/7
© Getty Images / Stefano Guidi

منظر عام لفريق معركة البرتقال يشارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا. تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى.

© Getty Images / Stefano Guidi

يشارك فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri" في "معركة البرتقال" التقليدية، في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.

يشارك فريق معركة البرتقال &quot;I Tuchini del Borghetto Aranceri&quot; في &quot;معركة البرتقال&quot; التقليدية، في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
5/7
© Getty Images / Stefano Guidi

يشارك فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri" في "معركة البرتقال" التقليدية، في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.

© Getty Images / Stefano Guidi

خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق على الأقدام مع الفرق على عربات تجرها الخيول، ويلقون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين.

خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق على الأقدام مع الفرق على عربات تجرها الخيول، ويلقون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين. - سبوتنيك عربي
6/7
© Getty Images / Stefano Guidi

خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق على الأقدام مع الفرق على عربات تجرها الخيول، ويلقون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين.

© Getty Images / Stefano Guidi

المشاركون يرمون البرتقال على فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri" الذي شارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.

المشاركون يرمون البرتقال على فريق معركة البرتقال &quot;I Tuchini del Borghetto Aranceri&quot; الذي شارك في &quot;معركة البرتقال&quot; التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
7/7
© Getty Images / Stefano Guidi

المشاركون يرمون البرتقال على فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri" الذي شارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.

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