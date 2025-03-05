"ثورة البرتقال"... أقوى معركة سنوية في إيطاليا

تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى. خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق التي تسير على الأقدام مع الفرق التي تجرها الخيول، حيث يرمون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين.
تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى. خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق التي تسير على الأقدام مع الفرق التي تجرها الخيول، حيث يرمون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين.
أعضاء فرق معركة البرتقال يشاركون في معركة البرتقال التقليدية في إيفريا بإيطاليا في 4 مارس 2025. يجري هذا الحدث، وهو أكبر معركة طعام في إيطاليا، خلال موسم الكرنفال ويرمز إلى ثورة تاريخية حدثت في إيفريا خلال العصور الوسطى.
أعضاء فرق معركة البرتقال يشاركون في معركة البرتقال التقليدية في إيفريا بإيطاليا في 4 مارس 2025. يجري هذا الحدث، وهو أكبر معركة طعام في إيطاليا، خلال موسم الكرنفال ويرمز إلى ثورة تاريخية حدثت في إيفريا خلال العصور الوسطى.
رجل من "I Tuchini del Borghetto Aranceri" يعرض برتقالة في يده قبل "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.
رجل من "I Tuchini del Borghetto Aranceri" يعرض برتقالة في يده قبل "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.
منظر عام لفريق معركة البرتقال يشارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا. تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى.
منظر عام لفريق معركة البرتقال يشارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا. تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى.
يشارك فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri" في "معركة البرتقال" التقليدية، في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.
يشارك فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri" في "معركة البرتقال" التقليدية، في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.
خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق على الأقدام مع الفرق على عربات تجرها الخيول، ويلقون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين.
خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق على الأقدام مع الفرق على عربات تجرها الخيول، ويلقون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين.
المشاركون يرمون البرتقال على فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri" الذي شارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.
المشاركون يرمون البرتقال على فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri" الذي شارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.