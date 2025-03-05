"ثورة البرتقال"... أقوى معركة سنوية في إيطاليا

© Getty Images / Stefano Guidi

تُقام معركة البرتقال سنويًا خلال موسم الكرنفال في إيفريا وهي إعادة تمثيل رمزية للثورة التي حدثت ضد ماركيز مونفيراتو في العصور الوسطى. خلال الحدث الرئيسي، تقاتل الفرق التي تسير على الأقدام مع الفرق التي تجرها الخيول، حيث يرمون البرتقال على بعضهم بعضا وهم يمثلون تمرد عامة الناس ضد طغيان أحد اللوردات الإقطاعيين.