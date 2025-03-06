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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب مصر
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب مصر
سبوتنيك عربي
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T16:31+0000
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وأفاد المعهد بأن الزلزال كان بقوة 4.19 على مقياس ريختر، في خليج العقبة شرقي البلاد.وحدّد المعهد مركز الزلزال على بُعد 131 كيلومترا شمال مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.وأشار في بيان رسمي إلى أن "الهزة الأرضية شعر بها المواطنون، لكن لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية".وكانت مصر تعرضت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 لهزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وهي الثانية خلال أسبوع واحد، إذ كانت الأولى مركزها بالقرب من جزيرة قبرص.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب مصر

16:31 GMT 06.03.2025
© Photo / Unsplash/ Shefali Lincoln آثار زلزال
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Photo / Unsplash/ Shefali Lincoln
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية.
وأفاد المعهد بأن الزلزال كان بقوة 4.19 على مقياس ريختر، في خليج العقبة شرقي البلاد.
وحدّد المعهد مركز الزلزال على بُعد 131 كيلومترا شمال مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.
وأشار في بيان رسمي إلى أن "الهزة الأرضية شعر بها المواطنون، لكن لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية".
وكانت مصر تعرضت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 لهزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وهي الثانية خلال أسبوع واحد، إذ كانت الأولى مركزها بالقرب من جزيرة قبرص.
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