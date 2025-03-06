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كوريا الجنوبية.. إصابة 15 شخصا إثر إلقاء طائرة حربية قنابل عن طريق الخطأ خارج ميدان التدريب
كوريا الجنوبية.. إصابة 15 شخصا إثر إلقاء طائرة حربية قنابل عن طريق الخطأ خارج ميدان التدريب
سبوتنيك عربي
أصيب 15 شخصا، اليوم الخميس، بعد أن أسقطت مقاتلتان من طراز KF-16 تابعتان للقوات الجوية الكورية الجنوبية عن طريق الخطأ، 8 قنابل خارج ميدان التدريب أثناء تدريبات... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T07:31+0000
2025-03-06T07:52+0000
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ونقلت وكالة يونهاب، صباح اليوم الخميس، عن السلطات في كوريا الجنوبية بأنها تلقت بلاغا يقضي بسقوط قذيفة يُعتقد أنها من الطائرة على طريق بالقرب من منزل مدني في مدينة بوشون، التي تقع على بعد 40 كيلومترا شمال سيئول. وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح تتراوح بين طفيفة وخطيرة، بالإضافة إلى تدمير كنيسة و6 مبان أخرى في القرية.وأفادت سلطات الإطفاء في سيؤول بأن شخصين أصيبا بإصابات خطيرة، ومعظم الإصابات كانت كسورا في العظام، بينما جميع المصابين ظلوا في وعيهم، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بالتزامن مع تعرض شاحنة بضائع لأضرار جراء الحادث. ويأتي هذا فيما ذكر مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية أن "مقاتلتي KF-16، اللتين كانتا تشاركان في تدريب بالذخيرة الحية، قامتا بشكل غير طبيعي بإطلاق 4 قنابل من طراز MK-82 خارج ميدان التدريب في بوتشون في الساعة 10:04 صباحا". وبدورها، فتحت القوات الجوية تحقيقا في الحادث برئاسة نائب رئيس الأركان، الفريق بارك كي-وان، وقدمت اعتذارها عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين.ونشرت القوات الجوية بيانا أعربت فيه عن أسفها للأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء الحادث غير الطبيعي لإطلاق القنابل، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وأضافت: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل نشط، بما في ذلك تعويض الأضرار".
https://sarabic.ae/20240911/الجيش-الكوري-الجنوبي-يكشف-عن-مفاجأة-وجدها-في-بالونات-القمامة-القادمة-من-كوريا-الشمالية-1092620598.html
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كوريا الجنوبية.. إصابة 15 شخصا إثر إلقاء طائرة حربية قنابل عن طريق الخطأ خارج ميدان التدريب

07:31 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 07:52 GMT 06.03.2025)
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أطلقت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز F15K قنبلتين JDAM (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك) على هدف جزيرة في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أطلقت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز F15K قنبلتين JDAM (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك) على هدف جزيرة في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أصيب 15 شخصا، اليوم الخميس، بعد أن أسقطت مقاتلتان من طراز KF-16 تابعتان للقوات الجوية الكورية الجنوبية عن طريق الخطأ، 8 قنابل خارج ميدان التدريب أثناء تدريبات بالذخيرة الحية.
ونقلت وكالة يونهاب، صباح اليوم الخميس، عن السلطات في كوريا الجنوبية بأنها تلقت بلاغا يقضي بسقوط قذيفة يُعتقد أنها من الطائرة على طريق بالقرب من منزل مدني في مدينة بوشون، التي تقع على بعد 40 كيلومترا شمال سيئول.
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وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح تتراوح بين طفيفة وخطيرة، بالإضافة إلى تدمير كنيسة و6 مبان أخرى في القرية.
وأفادت سلطات الإطفاء في سيؤول بأن شخصين أصيبا بإصابات خطيرة، ومعظم الإصابات كانت كسورا في العظام، بينما جميع المصابين ظلوا في وعيهم، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بالتزامن مع تعرض شاحنة بضائع لأضرار جراء الحادث.
ويأتي هذا فيما ذكر مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية أن "مقاتلتي KF-16، اللتين كانتا تشاركان في تدريب بالذخيرة الحية، قامتا بشكل غير طبيعي بإطلاق 4 قنابل من طراز MK-82 خارج ميدان التدريب في بوتشون في الساعة 10:04 صباحا".
وبدورها، فتحت القوات الجوية تحقيقا في الحادث برئاسة نائب رئيس الأركان، الفريق بارك كي-وان، وقدمت اعتذارها عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين.
ونشرت القوات الجوية بيانا أعربت فيه عن أسفها للأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء الحادث غير الطبيعي لإطلاق القنابل، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأضافت: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل نشط، بما في ذلك تعويض الأضرار".
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