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مصر تعلن تنفيذ عملية لتحرير مواطنين مختطفين من الدعم السريع في السودان
مصر تعلن تنفيذ عملية لتحرير مواطنين مختطفين من الدعم السريع في السودان
سبوتنيك عربي
تمكنت الأجهزة المعنية في مصر، من "تحرير مواطنين مصريين مختطفين من قبل الدعم السريع، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية". 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T12:26+0000
2025-03-06T12:26+0000
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وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه "بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع بالسودان، فقد تمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بجمهورية السودان من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن".وأعربت جمهورية مصر العربية، الأحد الماضي، عن رفضها المحاولات التي تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن تشكيل هذه الحكومة "يعقّد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية". واختتمت وزارة الخارجية المصرية بيانها بدعوة القوى السودانية كافة لتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.يذكر أن كيانات سياسية ومسلحة وقوات الدعم السريع، كانت قد وقّعت في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.وقالت صحيفة "التغيير" السودانية، إن "مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في العاصمة نيروبي، وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي".وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة.ومن بين الموقعين على الميثاق رئيس حزب "الأمة القومي"، فضل الله برمة ناصر، ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال جوزيف توكا.كما وقّع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد، ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر "البجا" المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب "الأسود الحرة" مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبو القاسم إمام.ويدعو الميثاق إلى تأسيس "دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية".
https://sarabic.ae/20250223/وزير-الخارجية-المصري-يعلن-تشكيل-فريق-عمل-مشترك-لتنفيذ-مشاريع-إعمار-السودان-1098091580.html
https://sarabic.ae/20241124/مصر-تعلن-عن-مخطط-لإنشاء-محطة-قطارات-ومواني-برية-على-الحدود-مع-السودان-1095127818.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعلن تنفيذ عملية لتحرير مواطنين مختطفين من الدعم السريع في السودان

12:26 GMT 06.03.2025
© Photoمصر تعلن تنفيذ عملية لتحرير مواطنين مختطفين من الدعم السريع في السودان
مصر تعلن تنفيذ عملية لتحرير مواطنين مختطفين من الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
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تمكنت الأجهزة المعنية في مصر، من "تحرير مواطنين مصريين مختطفين من قبل الدعم السريع، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية".
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه "بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع بالسودان، فقد تمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بجمهورية السودان من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن".
وأعربت جمهورية مصر العربية، الأحد الماضي، عن رفضها المحاولات التي تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن تشكيل هذه الحكومة "يعقّد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية".
واختتمت وزارة الخارجية المصرية بيانها بدعوة القوى السودانية كافة لتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.
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وزير الخارجية المصري يعلن تشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ مشاريع إعمار السودان
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يذكر أن كيانات سياسية ومسلحة وقوات الدعم السريع، كانت قد وقّعت في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.
وقالت صحيفة "التغيير" السودانية، إن "مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في العاصمة نيروبي، وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي".
وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة.
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ومن بين الموقعين على الميثاق رئيس حزب "الأمة القومي"، فضل الله برمة ناصر، ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال جوزيف توكا.
كما وقّع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد، ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر "البجا" المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب "الأسود الحرة" مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبو القاسم إمام.
ويدعو الميثاق إلى تأسيس "دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية".
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