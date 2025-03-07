https://sarabic.ae/20250307/القوات-المسلحة-الروسية-تسيطر-على-الجزر-ودلتا-نهر-الدنيبر-في-خيرسون-بالكامل-1098459750.html
القوات المسلحة الروسية تسيطر على الجزر ودلتا نهر الدنيبر في خيرسون بالكامل
القوات المسلحة الروسية تسيطر على الجزر ودلتا نهر الدنيبر في خيرسون بالكامل
سبوتنيك عربي
أكد حاكم منطقة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزر ودلتا نهر دنيبر بأكملها في المنطقة. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T04:26+0000
2025-03-07T04:26+0000
2025-03-07T04:26+0000
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال سالدو لـ"سبوتنيك": "لا يوجد عدو على الضفة اليسرى، على بحيرتي كينبورن وتندروفسكايا. الجزر ودلتا دنيبر بأكملها تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدًا أن "العدو لا يزال باقيا في مواقعه في خيرسون".وأوضح أن جميع تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية يتم رصدها من قبل الجيش الروسي في الوقت الحقيقي.ومنطقة خيرسون هي منطقة في روسيا تقع في الروافد الدنيا لنهر دنيبر، وأصبحت تابعة للاتحاد الروسي بعد استفتاء أجري في أيلول/سبتمبر 2022.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250125/خيرسون-مقتل-3-مدنيين-بقصف-أوكراني-على-مدينة-أليوشكا-بالقذائف-العنقودية-1097145690.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
القوات المسلحة الروسية تسيطر على الجزر ودلتا نهر الدنيبر في خيرسون بالكامل
أكد حاكم منطقة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزر ودلتا نهر دنيبر بأكملها في المنطقة.
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وقال سالدو لـ"سبوتنيك": "لا يوجد عدو على الضفة اليسرى، على بحيرتي كينبورن وتندروفسكايا. الجزر ودلتا دنيبر بأكملها تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدًا أن "العدو لا يزال باقيا في مواقعه في خيرسون".
وأوضح أن جميع تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية يتم رصدها من قبل الجيش الروسي في الوقت الحقيقي.
ومنطقة خيرسون هي منطقة في روسيا تقع في الروافد الدنيا لنهر دنيبر
، وأصبحت تابعة للاتحاد الروسي بعد استفتاء أجري في أيلول/سبتمبر 2022.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.