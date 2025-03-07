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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250307/القوات-المسلحة-الروسية-تسيطر-على-الجزر-ودلتا-نهر-الدنيبر-في-خيرسون-بالكامل-1098459750.html
القوات المسلحة الروسية تسيطر على الجزر ودلتا نهر الدنيبر في خيرسون بالكامل
القوات المسلحة الروسية تسيطر على الجزر ودلتا نهر الدنيبر في خيرسون بالكامل
سبوتنيك عربي
أكد حاكم منطقة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزر ودلتا نهر دنيبر بأكملها في المنطقة. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T04:26+0000
2025-03-07T04:26+0000
أخبار أوكرانيا
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أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال سالدو لـ"سبوتنيك": "لا يوجد عدو على الضفة اليسرى، على بحيرتي كينبورن وتندروفسكايا. الجزر ودلتا دنيبر بأكملها تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدًا أن "العدو لا يزال باقيا في مواقعه في خيرسون".وأوضح أن جميع تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية يتم رصدها من قبل الجيش الروسي في الوقت الحقيقي.ومنطقة خيرسون هي منطقة في روسيا تقع في الروافد الدنيا لنهر دنيبر، وأصبحت تابعة للاتحاد الروسي بعد استفتاء أجري في أيلول/سبتمبر 2022.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250125/خيرسون-مقتل-3-مدنيين-بقصف-أوكراني-على-مدينة-أليوشكا-بالقذائف-العنقودية-1097145690.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

القوات المسلحة الروسية تسيطر على الجزر ودلتا نهر الدنيبر في خيرسون بالكامل

04:26 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية نيتايلوفو، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية نيتايلوفو، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أكد حاكم منطقة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزر ودلتا نهر دنيبر بأكملها في المنطقة.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال سالدو لـ"سبوتنيك": "لا يوجد عدو على الضفة اليسرى، على بحيرتي كينبورن وتندروفسكايا. الجزر ودلتا دنيبر بأكملها تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدًا أن "العدو لا يزال باقيا في مواقعه في خيرسون".
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية
25 يناير, 13:55 GMT
وأوضح أن جميع تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية يتم رصدها من قبل الجيش الروسي في الوقت الحقيقي.
ومنطقة خيرسون هي منطقة في روسيا تقع في الروافد الدنيا لنهر دنيبر، وأصبحت تابعة للاتحاد الروسي بعد استفتاء أجري في أيلول/سبتمبر 2022.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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