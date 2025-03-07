https://sarabic.ae/20250307/باسم-رئيس-حكومة-عربية-حساب-مزيف-يروج-لعملة-رقمية--1098474927.html
باسم رئيس حكومة عربية... حساب مزيف يروج لعملة رقمية
باسم رئيس حكومة عربية... حساب مزيف يروج لعملة رقمية
سبوتنيك عربي
حذّرت رئاسة الحكومة المغربية، من حساب مزيف على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ينتحل صفة رئيس حكومة البلاد عزيز أخنوش. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T13:37+0000
2025-03-07T13:37+0000
2025-03-07T13:46+0000
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وأعلنت رئاسة الحكومة المغربية أن الحساب المفبرك يحمل اسم وصفة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويروّج لعملة رقمية مغربية مزعومة، وعمليات رقمية وهمية.وتم انتخاب أخنوش، رئيسا للتجمع الوطني للأحرار في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وحرص على خلق المنظمات الموازية للحزب والروابط المهنية، كما تميز الحزب خلال هذه الفترة، بنهج سياسة القرب عبر مبادرات وبرامج سياسية للتشاور، وطرح عدد من المساهمات في قضايا ذات الاهتمام السياسي والاجتماعي.
https://sarabic.ae/20250307/1098473280.html
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منوعات
باسم رئيس حكومة عربية... حساب مزيف يروج لعملة رقمية
13:37 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 13:46 GMT 07.03.2025)
حذّرت رئاسة الحكومة المغربية، من حساب مزيف على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ينتحل صفة رئيس حكومة البلاد عزيز أخنوش.
وأعلنت رئاسة الحكومة المغربية أن الحساب المفبرك يحمل اسم وصفة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويروّج لعملة رقمية مغربية مزعومة، وعمليات رقمية وهمية.
كما أكدت أن الإعلان جاء "نظرا لما قد يخلفه هذا الحساب من مغالطات أو مضامين لا تمت بأي صلة إلى مؤسسة رئاسة الحكومة أو شخص عزيز أخنوش".
وعمل أخنوش على تنفيذ مخطط "أليوتيس" 2009-2020، وهي استراتيجية لتحديث قطاع الصيد البحري وتحسين تنافسيته، وتعتبر أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب، مكنت من خلق قطاع مستدام وتنافسي، ارتكز على تثمين الثروة البحرية، وجعل من القطاع محركا حقيقيا لنمو الاقتصاد المغربي.
وتم انتخاب أخنوش، رئيسا للتجمع الوطني للأحرار في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وحرص على خلق المنظمات الموازية للحزب والروابط المهنية، كما تميز الحزب خلال هذه الفترة، بنهج سياسة القرب عبر مبادرات وبرامج سياسية للتشاور، وطرح عدد من المساهمات في قضايا ذات الاهتمام السياسي والاجتماعي.