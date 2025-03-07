https://sarabic.ae/20250307/بعد-الاشتباكات-الأخيرة-السعودية-توجه-رسالة-إلى-الحكومة-السورية-1098460872.html

بعد الاشتباكات الأخيرة... السعودية توجه رسالة إلى الحكومة السورية

بعد الاشتباكات الأخيرة... السعودية توجه رسالة إلى الحكومة السورية

سبوتنيك عربي

أعربت المملكة العربية السعودية، عن "إدانتها للجرائم التي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا نتج عنها استهدافها للقوات الأمنية". 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T06:39+0000

2025-03-07T06:39+0000

2025-03-07T06:39+0000

السعودية

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وشددت الخارجية السعودية في بيان صدر فجر الجمعة على وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت أمس الخميس، أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري القديم.فيما ذكر مصدر بإدارة الأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لـ"سانا"، أنه بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا.ورداً على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة حظر تجول في حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.يشار إلى أن إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا قد أعلنت في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي شن عملية تمشيط واسعة في مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عناصر مسلحة مناصرة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.وقالت وكالة الأنباء السورية إنه "بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر من النظام السابق، قامت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية بعملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي".وتمشط إدارة العمليات العسكرية في سوريا مناطق عدة بالبلاد، تستهدف مستودعات أسلحة، وتجار مخدرات، ومهربين، وعناصر مناوئة للإدارة السورية الحالية ممن يرفضون إلقاء السلاح.

https://sarabic.ae/20250306/تصعيد-في-الساحل-السوري-وامتداد-التوتر-إلى-مدن-أخرى-1098457932.html

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