بعد الاشتباكات الأخيرة... السعودية توجه رسالة إلى الحكومة السورية
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024.
© AP Photo / Omar Albam
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أعربت المملكة العربية السعودية، عن "إدانتها للجرائم التي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا نتج عنها استهدافها للقوات الأمنية".
وشددت الخارجية السعودية في بيان صدر فجر الجمعة على وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي. pic.twitter.com/pTum2BDs0N— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 7, 2025
وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت أمس الخميس، أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري القديم.
فيما ذكر مصدر بإدارة الأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لـ"سانا"، أنه بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا.
ورداً على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة حظر تجول في حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.
أمس, 22:26 GMT
يشار إلى أن إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا قد أعلنت في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي شن عملية تمشيط واسعة في مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عناصر مسلحة مناصرة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت وكالة الأنباء السورية إنه "بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر من النظام السابق، قامت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية بعملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي".
وتمشط إدارة العمليات العسكرية في سوريا مناطق عدة بالبلاد، تستهدف مستودعات أسلحة، وتجار مخدرات، ومهربين، وعناصر مناوئة للإدارة السورية الحالية ممن يرفضون إلقاء السلاح.