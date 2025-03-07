https://sarabic.ae/20250307/دقلو-يهدد-باجتياح-شمال-وشرق-السودان-ويعلن-الاستعداد-لطباعة-العملة-1098479290.html

دقلو يهدد باجتياح شمال وشرق السودان ويعلن الاستعداد لطباعة العملة

دقلو يهدد باجتياح شمال وشرق السودان ويعلن الاستعداد لطباعة العملة

سبوتنيك عربي

أعلن القائد الثاني لقوات الدعم السريع السودانية، عبد الرحيم دقلو، عن تجهيز ماكينات لطباعة العملة والجوازات لصالح الحكومة الموازية، مهددًا باجتياح مناطق في شمال... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T16:20+0000

2025-03-07T16:20+0000

2025-03-07T16:20+0000

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وجاء هذا الإعلان بعد توقيع "الدعم السريع" وحلفائها، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع الدستور الانتقالي، ليكون مرجعية لحكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.وخلال خطاب له في نيروبي، أكد دقلو جاهزية ماكينات الطباعة، مشيرًا إلى تأمين مواقعها من الغارات الجوية، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".وأعلن دقلو عزمه العودة للميدان لقيادة العمليات، متوعدا باجتياح ولايات الشمالية ونهر النيل وكسلا وبورتسودان.وتواجه خطوة تشكيل حكومة موازية رفضا واسعا محليا ودوليا، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة وتقسيم البلاد، التي تعاني حربا مستمرة منذ قرابة عامين.ووقّعت كيانات سياسية ومسلحة، إلى جانب قوات الدعم السريع، الأسبوع الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقا تأسيسيا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.وقالت صحيفة "التغيير" السودانية إن "مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي".ومن بين الموقعين على الميثاق رئيس حزب "الأمة القومي"، فضل الله برمة ناصر، وقائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال جوزيف توكا.كما وقّع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد، ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر الـ"بجا" المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب "الأسود الحرة" مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبو القاسم إمام.ويتحدث الميثاق عن تأسيس "جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية"، وتهدف الحكومة الموازية، وفق الميثاق، إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان.يذكر أنه منذ أبريل/ نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق مرات عدة قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، ما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثله شقيقه عبد الرحيم دقلو.

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار