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قنبلة من الحرب العالمية الثانية تشل شبكة القطارات الفرنسية
قنبلة من الحرب العالمية الثانية تشل شبكة القطارات الفرنسية
سبوتنيك عربي
أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، حركة القطارات من وإلى محطة "غار دي نور" في باريس، عقب العثور على قنبلة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية على إحدى السكك... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T11:25+0000
2025-03-07T11:25+0000
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وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "إس إن سي إف" في بيان على منصة "إكس"، إنه "تم العثور على قنبلة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من المسارات".وأوضحت أن ذلك أدى إلى اضطرابات شملت قطارات الأنفاق المحلية والقطارات المحلية والدولية.وتعمل الفرق المتخصصة التابعة لمفوضية شرطة باريس على تفكيك القنبلة، فيما أكدت الشركة أن "حركة القطارات لن تُستأنف إلا بعد الانتهاء من العمليات الأمنية".كما نصحت المسافرين بتأجيل رحلاتهم حتى إشعار آخر.من جهته، أظهر الموقع الإلكتروني لشركة "يوروستار" إلغاء ما لا يقل عن 3 رحلات مغادرة من "غار دي نور" صباح الجمعة، ما تسبب في حالة من الإرباك للركاب وتغيير خطط السفر.تُعد محطة "غار دي نور" من أكبر مراكز النقل في أوروبا، إذ تربط بين باريس ووجهات دولية في شمال فرنسا، كما توفر وصولا مباشرا إلى مطار باريس الرئيسي، وتخدم أعدادا كبيرة من المسافرين الإقليميين يوميا.وعلى الرغم من أن العثور على قنابل غير منفجرة تعود للحربين العالميتين الأولى والثانية أمر شائع في مختلف أنحاء فرنسا، فإن اكتشافها في موقع حيوي ومزدحم كهذا يُعد نادرا للغاية.
https://sarabic.ae/20250116/روسيا-ترفع-السرية-عن-وثائق-لجرائم-وحشية-نفذها-قاتل-نازي-نمساوي-في-الحرب-العالمية-الثانية-1096831766.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

قنبلة من الحرب العالمية الثانية تشل شبكة القطارات الفرنسية

11:25 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Daniel Coleمحطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد
محطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Daniel Cole
تابعنا عبر
أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، حركة القطارات من وإلى محطة "غار دي نور" في باريس، عقب العثور على قنبلة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية على إحدى السكك الحديدية.
وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "إس إن سي إف" في بيان على منصة "إكس"، إنه "تم العثور على قنبلة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من المسارات".
وأوضحت أن ذلك أدى إلى اضطرابات شملت قطارات الأنفاق المحلية والقطارات المحلية والدولية.
وتعمل الفرق المتخصصة التابعة لمفوضية شرطة باريس على تفكيك القنبلة، فيما أكدت الشركة أن "حركة القطارات لن تُستأنف إلا بعد الانتهاء من العمليات الأمنية".
كما نصحت المسافرين بتأجيل رحلاتهم حتى إشعار آخر.
صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - غنيمة حرب: مدافع بست ماسورات التابعة للقوات الألمانية النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
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من جهته، أظهر الموقع الإلكتروني لشركة "يوروستار" إلغاء ما لا يقل عن 3 رحلات مغادرة من "غار دي نور" صباح الجمعة، ما تسبب في حالة من الإرباك للركاب وتغيير خطط السفر.
تُعد محطة "غار دي نور" من أكبر مراكز النقل في أوروبا، إذ تربط بين باريس ووجهات دولية في شمال فرنسا، كما توفر وصولا مباشرا إلى مطار باريس الرئيسي، وتخدم أعدادا كبيرة من المسافرين الإقليميين يوميا.
وعلى الرغم من أن العثور على قنابل غير منفجرة تعود للحربين العالميتين الأولى والثانية أمر شائع في مختلف أنحاء فرنسا، فإن اكتشافها في موقع حيوي ومزدحم كهذا يُعد نادرا للغاية.
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