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ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا
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مسؤول أمريكي: ترامب يدرس مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا
مسؤول أمريكي: ترامب يدرس مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت، اليوم الجمعة، في مقابلة مع وسيلة إعلامية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس فرض مجموعة واسعة... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T16:48+0000
2025-03-07T16:48+0000
روسيا
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وقال هاسيت، تعليقا على تهديد ترامب بفرض إجراءات اقتصادية جديدة ضد روسيا: "نعم، الرئيس لديه قائمة كاملة من الخيارات للعقوبات والرسوم الجمركية".وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يدرس إمكانية فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق ورسوم تجارية وإجراءات تقييدية أخرى ضد روسيا من أجل، كما يقول البيت الأبيض، تسهيل المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250307/ترامب-روسيا-تقوم-حرفيا-بـتدمير-القوات-الأوكرانية-في-ساحة-المعركة-1098477588.html
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روسيا

مسؤول أمريكي: ترامب يدرس مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا

16:48 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Ben Curtisترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025
ترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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ذكر مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت، اليوم الجمعة، في مقابلة مع وسيلة إعلامية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس فرض مجموعة واسعة من العقوبات والرسوم ضد روسيا، فيما يتعلق بالتسوية الأوكرانية.
وقال هاسيت، تعليقا على تهديد ترامب بفرض إجراءات اقتصادية جديدة ضد روسيا: "نعم، الرئيس لديه قائمة كاملة من الخيارات للعقوبات والرسوم الجمركية".

ووفقا له، فإن ترامب "مقتنع بشدة بأنه من الضروري جلب الجميع إلى طاولة المفاوضات".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
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ترامب: روسيا تقوم حرفيا بـ"تدمير" القوات الأوكرانية في ساحة المعركة
15:28 GMT

وتابع هاسيت بأنه يمكن لترامب فعل ذلك بطرق عدة، إنه يتفاوض مع الجميع ولديه قائمة كاملة من المقترحات المحتملة التي يمكنه استخدامها لإجبار الأطراف على الاتفاق.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يدرس إمكانية فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق ورسوم تجارية وإجراءات تقييدية أخرى ضد روسيا من أجل، كما يقول البيت الأبيض، تسهيل المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.
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