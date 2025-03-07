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منظمة التعاون الإسلامي تعلن استعادة سوريا لعضويتها في المنظمة
منظمة التعاون الإسلامي تعلن استعادة سوريا لعضويتها في المنظمة
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الجمعة، استعادة سوريا لعضويتها في المنظمة، وذلك بعد مرور ما يقرب من 13 عامًا على تعليقها. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T22:54+0000
2025-03-07T22:54+0000
منظمة التعاون الإسلامي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "منظمة التعاون الإسلامي تعلن عودة سوريا عبر قرار وزراء الخارجية استئناف عضويتها في المنظمة".وفي بيان لاحق، قالت المنظمة إنها عقدت الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة السعودية يوم الجمعة، حيث ثمن الأمين العام حسين إبراهيم طه "مبادرة إدراج بند يخص سوريا على جدول أعمال الدورة".من جانبه، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد حسن الشيباني عبر منشور بمنصة "إكس" إنه "بعد تفعيل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية والمشاركة في القمة غير العادية في مصر، نعيد اليوم الجمعة تفعيل عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الوزاري الطارئ في مقر المنظمة في جدة".وبحسب البيان، قال طه إن استعادة عضوية سوريا في المنظمة "تأتي في وقت مناسب".يذكر أن التوصية بتعليق عضوية سوريا كانت في 24 يونيو 2012، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في جدة.وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة مكة في أغسطس 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميًا.
https://sarabic.ae/20250307/الخارجية-الروسية-ندعو-إلى-وضع-حد-لإراقة-الدماء-في-سوريا-1098478476.html
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منظمة التعاون الإسلامي, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
منظمة التعاون الإسلامي, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي

منظمة التعاون الإسلامي تعلن استعادة سوريا لعضويتها في المنظمة

22:54 GMT 07.03.2025
© oic-oci.orgمنظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© oic-oci.org
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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الجمعة، استعادة سوريا لعضويتها في المنظمة، وذلك بعد مرور ما يقرب من 13 عامًا على تعليقها.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "منظمة التعاون الإسلامي تعلن عودة سوريا عبر قرار وزراء الخارجية استئناف عضويتها في المنظمة".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
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وفي بيان لاحق، قالت المنظمة إنها عقدت الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة السعودية يوم الجمعة، حيث ثمن الأمين العام حسين إبراهيم طه "مبادرة إدراج بند يخص سوريا على جدول أعمال الدورة".
من جانبه، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد حسن الشيباني عبر منشور بمنصة "إكس" إنه "بعد تفعيل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية والمشاركة في القمة غير العادية في مصر، نعيد اليوم الجمعة تفعيل عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الوزاري الطارئ في مقر المنظمة في جدة".
وفد جامعة الدول العربية، برئاسة حسام زكي، يلتقي بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
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وبحسب البيان، قال طه إن استعادة عضوية سوريا في المنظمة "تأتي في وقت مناسب".
يذكر أن التوصية بتعليق عضوية سوريا كانت في 24 يونيو 2012، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في جدة.
وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة مكة في أغسطس 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميًا.
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