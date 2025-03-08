https://sarabic.ae/20250308/إصابة-12-شخصا-في-هجوم-مسلح-بكندا-فيديو-وصور-1098489178.html

إصابة 12 شخصا في هجوم مسلح بكندا... فيديو وصور

إصابة 12 شخصا في هجوم مسلح بكندا... فيديو وصور

سبوتنيك عربي

أصيب 12 شخصًا على الأقل في إطلاق نار داخل حانة بمدينة تورنتو الكندية مساء الجمعة، وفقًا لما أعلنته الشرطة المحلية، التي لم تكشف عن دوافع الحادث وأكدت أن... 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T07:55+0000

2025-03-08T07:55+0000

2025-03-08T07:55+0000

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وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن جميع الضحايا نقلوا إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في الجزء الشرقي من تورنتو، أكبر مدن كندا. وأفادت شرطة تورنتو عبر منصة "إكس" بأن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصًا، بينهم أربعة بإصابات غير خطيرة، بينما لا تزال حالة الإصابات الأخرى غير معروفة.وأضافت الشرطة أن المشتبه به كان يرتدي قناعًا أسود وهرب بسيارة فضية اللون، فيما أعربت عمدة تورنتو، أوليفيا تشاو، عن قلقها الشديد إزاء الحادث، مؤكدة أن رئيس الشرطة أبلغها بأن "جميع الموارد اللازمة قد تم تعبئتها" للتعامل مع الوضع.يشار إلى أنه حتى الآن لا تزال سلطات التحقيقات تمارس أعمالها لتحديد دوافع الحادث والقبض على المشتبه به.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اقتحمت مجموعة من اللصوص متجرا للمجوهرات بالعاصمة الكندية مونتريال، حيث حطموا نافذة المتجر بسيارتهم، فيما لا تزال الشرطة تبحث عنهم.وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادما شاركه أصحاب متجر المجوهرات، يظهر لحظة رجوع سيارة بسرعة إلى واجهة متجرهم، مع قفز العديد من المشتبه بهم والمسلحين للسرقة.وأظهرت اللقطات المتداولة كذلك شظايا زجاج واجهة المتجر وهي تطاير إلى داخله، كما يمكن رؤية المصابيح الخلفية لسيارة رياضية كبيرة، فيما يركض المالك نحو السيارة وهو يصرخ بينما يدخل 3 أشخاص ملثمين على الأقل إلى المتجر المتضرر.

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