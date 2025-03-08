سلوت يكشف عن سبب "ندرة" استبدال محمد صلاح
10:57 GMT 08.03.2025 (تم التحديث: 10:58 GMT 08.03.2025)
© AP Photo / Dave Thompsonألمصري محمد صلاح يسجل ويصنع ويقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي
© AP Photo / Dave Thompson
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كشف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الهولندي آرني سلوت، أن النجم المصري محمد صلاح كان محبطًا بعد استبداله في مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلوت يوم الجمعة، حيث أقر بأن صلاح لم يكن سعيدًا بقرار استبداله في الدقيقة 86 من المباراة.
وأضاف سلوت: "لا يمكنك الاعتماد على التشكيلة الأساسية نفسها كل أسبوع، لذا قمت بالتدوير بين اللاعبين، لكنني أعترف أن بعضهم لا يحصل على الوقت الذي يستحقه، هارفي إليوت مثال جيد، لكنه يتنافس مع محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي".
Arne Slot on:— Empire of the Kop (@empireofthekop) March 7, 2025
🤝 Mo Salah's reaction to being substituted against PSG
🔊 Liverpool fans needing to bring the noise at Anfield tomorrow
🤞 Whether Cody Gakpo will be fit to face Southampton pic.twitter.com/RnkXNuxU5m
وأشار سلوت إلى أن صلاح قادر على التسجيل حتى في المباريات التي لا يقدم فيها أفضل أداء، وهو ما يجعله نادرًا ما يستبدله. وقال: "إليوت سجل هدفًا، والجميع يقول إنه بديل جيد، لكن لغة جسد صلاح أظهرت أنه لم يكن سعيدًا بتبديله".
يذكر أن ليفربول كان قد حقق انتصارا ثمينا على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث سجل بديل صلاح، هارفي إليوت، هدف ليفربول الوحيد فور نزوله، إذ هز شباك الإيطالي جيانلويجي دوناروما من تسديدته الأولى على مرمى باريس سان جيرمان.
بديل صلاح القادم من دكة البدلاء إليوت يسجل الهدف الأول لفريق ليفربول#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/TLNtPWmf7T— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2025
ويقدم صلاح يقدم موسمًا رائعًا مع ليفربول، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفًا، وأسهم بشكل كبير في صدارة فريقه لجدول ترتيب البريميرليغ.
وخاض صلاح 40 مباراة تحت قيادة سلوت، تم استبداله خلال 11 مباراة منها، مرتين فقط قبل الدقائق العشر الأخيرة أمام لايبزيغ الألماني وكريستال بالاس.