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https://sarabic.ae/20250306/مقرب-من-صلاح-يفجر-مفاجأة-بشأن-مستقبله-لديه-رغبة-واحدة-1098435575.html
مقرب من صلاح يفجر مفاجأة بشأن مستقبله... "لديه رغبة واحدة"
مقرب من صلاح يفجر مفاجأة بشأن مستقبله... "لديه رغبة واحدة"
سبوتنيك عربي
كشف مدرب منتخب مصر للشباب السابق، ضياء السيد، أن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول يرغب في البقاء ضمن صفوف النادي الإنجليزي وتجديد عقده، على الرغم من التكهنات... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T11:53+0000
2025-03-06T11:53+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار مصر الآن
مصر
رياضة
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ويعتبر ضياء السيد، الذي كان مدرب صلاح في منتخب مصر تحت 20 عامًا في 2011 وساهم في تحويله من ظهير أيسر إلى جناح، والمعروف بأنه أحد المقربين من صلاح يقول إن الكل في مصر يدعم ليفربول بسبب صلاح ويودون رؤيته ينهي مسيرته في ميرسيسايد.وقال ضياء السيد، في تصريحات صحفية، "أعرف صلاح منذ أن كان طفلاً، وأعرف مدى صدقه كإنسان. لقد أمضى ثماني سنوات مذهلة في ليفربول، وأرقامه لا تصدق". وأضاف: لقد كان وقته هناك مذهلاً، مع زملائه في الفريق، والمدربين الذين عمل معهم، ووسائل الإعلام، والجماهير. بالطبع، أريده أن يبقى في ليفربول. نحن في مصر نحب أن يستمر بعد هذا الموسم.وتابع: "أعلم أيضًا أن صلاح يحب البقاء في ليفربول، ويحب المدينة أيضًا. إنه يود البقاء وإكمال مسيرته الكروية المذهلة. لا أريد أن أسمع أنه سينتقل إلى أي نادٍ آخر"، مردفا: "بسببه، نتابع جميعًا ليفربول، وبالنسبة لنا، هذا هو الفريق الذي نريد أن نراه أن يختم كل شيء فيه".وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب المصري محمد صلاح، أصبح الآن قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع ليفربول، بعد أن عمل النادي الإنجليزي بشكل مكثف لتجنب رحيل اللاعب دون مقابل في نهاية الموسم.وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن "كل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي"، مضيفا أن "إمكانية تجديد عقد صلاح كانت تبدو غير مؤكدة قبل بضعة أشهر، لكن السيناريو تغير الآن وكل شيء يشير إلى أن علاقته بالفريق الإنجليزي ستستمر لفترة أطول".ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم، إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بجميع المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.كما أصبح صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفًا في 28 مباراة، كما تقدم إلى المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي ليفربول على الإطلاق، برصيد 131 هدفًا في 241 مباراة، ويتقدم عليه فقط روجر هانت وإيان راش.
https://sarabic.ae/20250305/محمد-صلاح-هذه-المرة-الدوري-الإنجليزي-أهم-من-دوري-الأبطال-فيديو-1098413784.html
https://sarabic.ae/20250226/محمد-صلاح-يثير-الجدل-مجددا-حول-مستقبله-مع-ليفربول-رسالة-غير-متوقعة-1098198613.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار مصر الآن, مصر, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار مصر الآن, مصر, رياضة, منوعات

مقرب من صلاح يفجر مفاجأة بشأن مستقبله... "لديه رغبة واحدة"

11:53 GMT 06.03.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
كشف مدرب منتخب مصر للشباب السابق، ضياء السيد، أن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول يرغب في البقاء ضمن صفوف النادي الإنجليزي وتجديد عقده، على الرغم من التكهنات التي تشير إلى إمكانية رحيله عن الفريق.
ويعتبر ضياء السيد، الذي كان مدرب صلاح في منتخب مصر تحت 20 عامًا في 2011 وساهم في تحويله من ظهير أيسر إلى جناح، والمعروف بأنه أحد المقربين من صلاح يقول إن الكل في مصر يدعم ليفربول بسبب صلاح ويودون رؤيته ينهي مسيرته في ميرسيسايد.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
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أمس, 13:09 GMT
وقال ضياء السيد، في تصريحات صحفية، "أعرف صلاح منذ أن كان طفلاً، وأعرف مدى صدقه كإنسان. لقد أمضى ثماني سنوات مذهلة في ليفربول، وأرقامه لا تصدق".
وأضاف: لقد كان وقته هناك مذهلاً، مع زملائه في الفريق، والمدربين الذين عمل معهم، ووسائل الإعلام، والجماهير. بالطبع، أريده أن يبقى في ليفربول. نحن في مصر نحب أن يستمر بعد هذا الموسم.
وتابع: "أعلم أيضًا أن صلاح يحب البقاء في ليفربول، ويحب المدينة أيضًا. إنه يود البقاء وإكمال مسيرته الكروية المذهلة. لا أريد أن أسمع أنه سينتقل إلى أي نادٍ آخر"، مردفا: "بسببه، نتابع جميعًا ليفربول، وبالنسبة لنا، هذا هو الفريق الذي نريد أن نراه أن يختم كل شيء فيه".
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
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26 فبراير, 13:15 GMT
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب المصري محمد صلاح، أصبح الآن قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع ليفربول، بعد أن عمل النادي الإنجليزي بشكل مكثف لتجنب رحيل اللاعب دون مقابل في نهاية الموسم.
وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن "كل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي"، مضيفا أن "إمكانية تجديد عقد صلاح كانت تبدو غير مؤكدة قبل بضعة أشهر، لكن السيناريو تغير الآن وكل شيء يشير إلى أن علاقته بالفريق الإنجليزي ستستمر لفترة أطول".
ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم، إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بجميع المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.
كما أصبح صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفًا في 28 مباراة، كما تقدم إلى المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي ليفربول على الإطلاق، برصيد 131 هدفًا في 241 مباراة، ويتقدم عليه فقط روجر هانت وإيان راش.
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