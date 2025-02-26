محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله مع ليفربول... رسالة غير متوقعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250226/محمد-صلاح-يثير-الجدل-مجددا-حول-مستقبله-مع-ليفربول-رسالة-غير-متوقعة-1098198613.html
محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله مع ليفربول... رسالة غير متوقعة
محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله مع ليفربول... رسالة غير متوقعة
سبوتنيك عربي
أعرب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بالفترة التي يعيشها مع الريدز خلال المواسم السابقة والموسم الجاري، وتحطيمه للأرقام القياسية... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T13:15+0000
2025-02-26T13:15+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
رياضة
منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382948_0:0:2653:1492_1920x0_80_0_0_e521a5b3a98ae76ef824d9aa05c9eb79.jpg
وبشأن استمراره مع الريدز، قال صلاح، خلال حواره مع شبكة "TNT"، "أنا هنا منذ 8 سنوات، ولا أعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه"، مضيفا: "بصراحة، لا أستمتع بالتدريب، لكني أحب المباريات والمنافسة على الألقاب كل عام".ووجه اللاعب المصري رسالة لجماهير ليفربول: "أريدهم أن يتذكروا أنني قدمت كل شيء لهم وللمدينة، لم أكن كسولًا أبدًا بل قدمت كل شيء واستمتعت بلعب كرة القدم".وعن مستقبله، أكد أنه لا جديد حتى الآن مع ليفربول، لكنه أكد أنه إذا بقي في إنجلترا، سيفكر في تحطيم الأرقام القياسية، لكن تركيزه الآن على الفوز بالدوري الإنجليزي".وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح الآن قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع ليفربول، بعد أن عمل النادي الإنجليزي بشكل مكثف لتجنب رحيل اللاعب دون مقابل في نهاية الموسم.وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن "كل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي"، مضيفا أن "إمكانية تجديد عقد صلاح كانت تبدو غير مؤكدة قبل بضعة أشهر، لكن السيناريو تغير الآن وكل شيء يشير إلى أن علاقته بالفريق الإنجليزي ستستمر لفترة أطول".ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بكافة المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.
https://sarabic.ae/20250225/ماذ-فعل-صلاح-عقب-مباراة-الـسيتي-وأثار-الرعب-لدى-جماهير-في-ليفربول؟-1098150918.html
https://sarabic.ae/20250216/يتربع-في-صدارة-الهدافين-محمد-صلاح-يسجل-ويقود-ليفربول-لفوز-ثمين-على-ولفرهامبتون-فيديو-1097840797.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382948_140:0:2497:1768_1920x0_80_0_0_de9a86e39c6dfae71a6338b8802f2917.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, مصر, أخبار مصر الآن
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, مصر, أخبار مصر الآن

محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله مع ليفربول... رسالة غير متوقعة

13:15 GMT 26.02.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
أعرب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بالفترة التي يعيشها مع الريدز خلال المواسم السابقة والموسم الجاري، وتحطيمه للأرقام القياسية التي كتبت اسمه في تاريخ الكرة العالمية.
وبشأن استمراره مع الريدز، قال صلاح، خلال حواره مع شبكة "TNT"، "أنا هنا منذ 8 سنوات، ولا أعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه"، مضيفا: "بصراحة، لا أستمتع بالتدريب، لكني أحب المباريات والمنافسة على الألقاب كل عام".
ووجه اللاعب المصري رسالة لجماهير ليفربول: "أريدهم أن يتذكروا أنني قدمت كل شيء لهم وللمدينة، لم أكن كسولًا أبدًا بل قدمت كل شيء واستمتعت بلعب كرة القدم".
اللاعب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
مجتمع
ماذ فعل صلاح عقب مباراة الـ"سيتي" وأثار الرعب لدى جماهير في ليفربول؟
أمس, 09:01 GMT
وعن مستقبله، أكد أنه لا جديد حتى الآن مع ليفربول، لكنه أكد أنه إذا بقي في إنجلترا، سيفكر في تحطيم الأرقام القياسية، لكن تركيزه الآن على الفوز بالدوري الإنجليزي".
وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح الآن قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع ليفربول، بعد أن عمل النادي الإنجليزي بشكل مكثف لتجنب رحيل اللاعب دون مقابل في نهاية الموسم.
وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن "كل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي"، مضيفا أن "إمكانية تجديد عقد صلاح كانت تبدو غير مؤكدة قبل بضعة أشهر، لكن السيناريو تغير الآن وكل شيء يشير إلى أن علاقته بالفريق الإنجليزي ستستمر لفترة أطول".
ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
مجتمع
يتربع في صدارة الهدافين.. محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لفوز ثمين على ولفرهامبتون.. فيديو
16 فبراير, 17:00 GMT
ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بكافة المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.
كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.
وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала