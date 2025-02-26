https://sarabic.ae/20250226/محمد-صلاح-يثير-الجدل-مجددا-حول-مستقبله-مع-ليفربول-رسالة-غير-متوقعة-1098198613.html
محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله مع ليفربول... رسالة غير متوقعة
محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله مع ليفربول... رسالة غير متوقعة
سبوتنيك عربي
أعرب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بالفترة التي يعيشها مع الريدز خلال المواسم السابقة والموسم الجاري، وتحطيمه للأرقام القياسية... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T13:15+0000
2025-02-26T13:15+0000
2025-02-26T13:15+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
رياضة
منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382948_0:0:2653:1492_1920x0_80_0_0_e521a5b3a98ae76ef824d9aa05c9eb79.jpg
وبشأن استمراره مع الريدز، قال صلاح، خلال حواره مع شبكة "TNT"، "أنا هنا منذ 8 سنوات، ولا أعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه"، مضيفا: "بصراحة، لا أستمتع بالتدريب، لكني أحب المباريات والمنافسة على الألقاب كل عام".ووجه اللاعب المصري رسالة لجماهير ليفربول: "أريدهم أن يتذكروا أنني قدمت كل شيء لهم وللمدينة، لم أكن كسولًا أبدًا بل قدمت كل شيء واستمتعت بلعب كرة القدم".وعن مستقبله، أكد أنه لا جديد حتى الآن مع ليفربول، لكنه أكد أنه إذا بقي في إنجلترا، سيفكر في تحطيم الأرقام القياسية، لكن تركيزه الآن على الفوز بالدوري الإنجليزي".وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح الآن قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع ليفربول، بعد أن عمل النادي الإنجليزي بشكل مكثف لتجنب رحيل اللاعب دون مقابل في نهاية الموسم.وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن "كل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي"، مضيفا أن "إمكانية تجديد عقد صلاح كانت تبدو غير مؤكدة قبل بضعة أشهر، لكن السيناريو تغير الآن وكل شيء يشير إلى أن علاقته بالفريق الإنجليزي ستستمر لفترة أطول".ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بكافة المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.
https://sarabic.ae/20250225/ماذ-فعل-صلاح-عقب-مباراة-الـسيتي-وأثار-الرعب-لدى-جماهير-في-ليفربول؟-1098150918.html
https://sarabic.ae/20250216/يتربع-في-صدارة-الهدافين-محمد-صلاح-يسجل-ويقود-ليفربول-لفوز-ثمين-على-ولفرهامبتون-فيديو-1097840797.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382948_140:0:2497:1768_1920x0_80_0_0_de9a86e39c6dfae71a6338b8802f2917.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, مصر, أخبار مصر الآن
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, مصر, أخبار مصر الآن
محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله مع ليفربول... رسالة غير متوقعة
أعرب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بالفترة التي يعيشها مع الريدز خلال المواسم السابقة والموسم الجاري، وتحطيمه للأرقام القياسية التي كتبت اسمه في تاريخ الكرة العالمية.
وبشأن استمراره مع الريدز، قال صلاح، خلال حواره مع شبكة "TNT"، "أنا هنا منذ 8 سنوات، ولا أعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه"، مضيفا: "بصراحة، لا أستمتع بالتدريب، لكني أحب المباريات والمنافسة على الألقاب كل عام".
ووجه اللاعب المصري رسالة لجماهير ليفربول: "أريدهم أن يتذكروا أنني قدمت كل شيء لهم وللمدينة، لم أكن كسولًا أبدًا بل قدمت كل شيء واستمتعت بلعب كرة القدم".
وعن مستقبله، أكد أنه لا جديد حتى الآن مع ليفربول، لكنه أكد أنه إذا بقي في إنجلترا، سيفكر في تحطيم الأرقام القياسية، لكن تركيزه الآن على الفوز بالدوري الإنجليزي".
وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح الآن قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع ليفربول، بعد أن عمل النادي الإنجليزي بشكل مكثف لتجنب رحيل اللاعب دون مقابل في نهاية الموسم.
وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن "كل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي"، مضيفا أن "إمكانية تجديد عقد صلاح كانت تبدو غير مؤكدة قبل بضعة أشهر، لكن السيناريو تغير الآن وكل شيء يشير إلى أن علاقته بالفريق الإنجليزي ستستمر لفترة أطول".
ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي
، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.
ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بكافة المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.
كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.
وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.