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https://sarabic.ae/20250308/كيم-جونغ-أون-يتوعد-غواصاتنا-النووية-ستصل-لأي-مكان-بلا-قيود-1098486308.html
كيم جونغ أون يتوعد: غواصاتنا النووية ستصل لأي مكان بلا قيود
كيم جونغ أون يتوعد: غواصاتنا النووية ستصل لأي مكان بلا قيود
سبوتنيك عربي
حذر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم السبت، من أن قدرة بلاده على الدفاع البحري سيتم "إبرازها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود". 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T01:13+0000
2025-03-08T01:24+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
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جاء ذلك خلال تفقد كيم جونغ أون، مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، دون الكشف عن تاريخ ومكان الزيارة وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.وخلال التفقد، استعرض كيم مشروع بناء "غواصة استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية"، والذي يجري تنفيذه بموجب قرار دفاعي أُعلن عنه خلال مؤتمر الحزب الرئيسي في عام 2021.وأكد كيم على ضرورة تطوير "سفن حربية ساحقة" كقوة ردع قوية لمواجهة "دبلوماسية الزوارق الحربية" التي تنتهجها القوى المعادية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أكد كيم أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن تبقى متفرجة على الأنشطة العسكرية البحرية وتحت الماء التي يقوم بها الأعداء، والتي تهدد بشكل خطير سيادة ومصالح البلاد من خلال نشر أعداد كبيرة من الأصول الاستراتيجية باستمرار".وأضافت الوكالة أن كيم شدد على أن:وتُعد الغواصة العاملة بالطاقة النووية من بين الأنظمة العسكرية المتطورة التي تعهد كيم بتطويرها، إلى جانب الأقمار الصناعية للتجسس والصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب.كما حدد زعيم كوريا الديمقراطية هدفًا لتحديث السفن البحرية وتحت الماء، بما في ذلك تطوير وامتلاك سفن حربية متطورة، دون تقديم تفاصيل إضافية.وفي سبتمبر 2023، كشفت كوريا الديمقراطية، عن أول غواصة تكتيكية للهجوم النووي قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء. وفي ذلك الوقت، أعلن كيم خططًا لبناء المزيد من الغواصات، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية.
https://sarabic.ae/20250225/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يريد-أقوى-جيش-في-العالم-1098145766.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية

كيم جونغ أون يتوعد: غواصاتنا النووية ستصل لأي مكان بلا قيود

01:13 GMT 08.03.2025 (تم التحديث: 01:24 GMT 08.03.2025)
© AP Photo / Wong Maye-Eزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Wong Maye-E
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حذر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم السبت، من أن قدرة بلاده على الدفاع البحري سيتم "إبرازها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود".
جاء ذلك خلال تفقد كيم جونغ أون، مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، دون الكشف عن تاريخ ومكان الزيارة وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
زعيم كوريا الديمقراطية يريد "أقوى جيش في العالم"
25 فبراير, 06:38 GMT
وخلال التفقد، استعرض كيم مشروع بناء "غواصة استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية"، والذي يجري تنفيذه بموجب قرار دفاعي أُعلن عنه خلال مؤتمر الحزب الرئيسي في عام 2021.
وأكد كيم على ضرورة تطوير "سفن حربية ساحقة" كقوة ردع قوية لمواجهة "دبلوماسية الزوارق الحربية" التي تنتهجها القوى المعادية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أكد كيم أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن تبقى متفرجة على الأنشطة العسكرية البحرية وتحت الماء التي يقوم بها الأعداء، والتي تهدد بشكل خطير سيادة ومصالح البلاد من خلال نشر أعداد كبيرة من الأصول الاستراتيجية باستمرار".
وأضافت الوكالة أن كيم شدد على أن:
"قدرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الدفاع البحري، والتي تلعب دورًا مسؤولًا ورئيسيًا في الدفاع عن السلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، سيتم عرضها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود".
وتُعد الغواصة العاملة بالطاقة النووية من بين الأنظمة العسكرية المتطورة التي تعهد كيم بتطويرها، إلى جانب الأقمار الصناعية للتجسس والصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب.
كما حدد زعيم كوريا الديمقراطية هدفًا لتحديث السفن البحرية وتحت الماء، بما في ذلك تطوير وامتلاك سفن حربية متطورة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وفي سبتمبر 2023، كشفت كوريا الديمقراطية، عن أول غواصة تكتيكية للهجوم النووي قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء. وفي ذلك الوقت، أعلن كيم خططًا لبناء المزيد من الغواصات، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية.
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