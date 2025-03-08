ما سر زيادة أعداد المعمرين إلى الضعف كل 10 سنوات؟

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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04:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250308/ما-سر-زيادة-أعداد-المعمرين-إلى-الضعف-كل-10-سنوات-1098514633.html
ما سر زيادة أعداد المعمرين إلى الضعف كل 10 سنوات؟
ما سر زيادة أعداد المعمرين إلى الضعف كل 10 سنوات؟
سبوتنيك عربي
أصبح المعمرون ضمن أسرع فئات البشر نموا على مستوى العالم في الوقت الحالي، بعدما كان وجودهم يمثل أحد الأشياء النادرة في الماضي. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T21:54+0000
2025-03-08T21:54+0000
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هذا الأمر دفع العلماء للبحث عن السر البيولوجي لهؤلاء الأشخاص الذين يمكنهم البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة مقارنة بالأشخاص العاديين.وتشير تقديرات إلى أن عدد المعمرين في العالم يتضاعف كل 10 سنوات، منذ عام 1970.ويقول موقع "ساينس أليرت" تمكن بعض الأشخاص من العيش لفترات طويلة يعد من الأمور المعقدة علميا لأنها ترتبط بالعوامل الجينية وأساليب الحياة وعلاقتها بالصحة العامة.ورصدت بعض الأبحاث بعض العوامل المشتركة لمن تتجاوز أعمارهم الـ90 عاما، إضافة إلى مقارنة مؤشرات بيولوجية لبعض الأشخاص الذين تخطت أعمارهم 100 عام وآخرون من ذوي الأعمار الأقل.وأظهر تحليل بيانات لنحو 44 ألف شخص سويدي تم متابعتهم على مدى 35 عاما وتتراوح أعمارهم بين 64 و99 عاما، أن من عاشوا لأعمار أطول كانت مستويات الجلوكوز لديهم منخفضة وكذلك الحال بالنسبة للكرياتينين، وحمض البوليك، خاصة بعد سن الستين، مشيرة إلى أن هذا الأمر ربما يكون مؤشرا على ارتباط القدرة على العيش لفترة أطول بمستويات التغذية وأساليب الحياة الصحية.
https://sarabic.ae/20250105/وفاة-أكبر-معمرة-في-العالم-عن-116-عاما-1096486752.html
https://sarabic.ae/20240618/كبيرة-اختصاصيي-طب-الشيخوخة-في-روسيا-تتحدث-عن-دواء-يقاوم-التقدم-بالعمر-1089962910.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الصحة
أخبار العالم الآن, منوعات, الصحة

ما سر زيادة أعداد المعمرين إلى الضعف كل 10 سنوات؟

21:54 GMT 08.03.2025
© Getty Images / Thomas McGovern / Contributorسيدة مسنة
سيدة مسنة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Getty Images / Thomas McGovern / Contributor
تابعنا عبر
أصبح المعمرون ضمن أسرع فئات البشر نموا على مستوى العالم في الوقت الحالي، بعدما كان وجودهم يمثل أحد الأشياء النادرة في الماضي.
هذا الأمر دفع العلماء للبحث عن السر البيولوجي لهؤلاء الأشخاص الذين يمكنهم البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة مقارنة بالأشخاص العاديين.
اليابانية توميكو إيتوكا، التي كانت تُعتبر أكبر مُعمّرة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
مجتمع
وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 عاما
5 يناير, 07:20 GMT
وتشير تقديرات إلى أن عدد المعمرين في العالم يتضاعف كل 10 سنوات، منذ عام 1970.
ويقول موقع "ساينس أليرت" تمكن بعض الأشخاص من العيش لفترات طويلة يعد من الأمور المعقدة علميا لأنها ترتبط بالعوامل الجينية وأساليب الحياة وعلاقتها بالصحة العامة.
ورصدت بعض الأبحاث بعض العوامل المشتركة لمن تتجاوز أعمارهم الـ90 عاما، إضافة إلى مقارنة مؤشرات بيولوجية لبعض الأشخاص الذين تخطت أعمارهم 100 عام وآخرون من ذوي الأعمار الأقل.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
مجتمع
كبيرة اختصاصيي طب الشيخوخة في روسيا تتحدث عن دواء "يقاوم التقدم بالعمر"
18 يونيو 2024, 13:19 GMT
وأظهر تحليل بيانات لنحو 44 ألف شخص سويدي تم متابعتهم على مدى 35 عاما وتتراوح أعمارهم بين 64 و99 عاما، أن من عاشوا لأعمار أطول كانت مستويات الجلوكوز لديهم منخفضة وكذلك الحال بالنسبة للكرياتينين، وحمض البوليك، خاصة بعد سن الستين، مشيرة إلى أن هذا الأمر ربما يكون مؤشرا على ارتباط القدرة على العيش لفترة أطول بمستويات التغذية وأساليب الحياة الصحية.
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