https://sarabic.ae/20250308/ما-سر-زيادة-أعداد-المعمرين-إلى-الضعف-كل-10-سنوات-1098514633.html
ما سر زيادة أعداد المعمرين إلى الضعف كل 10 سنوات؟
ما سر زيادة أعداد المعمرين إلى الضعف كل 10 سنوات؟
سبوتنيك عربي
أصبح المعمرون ضمن أسرع فئات البشر نموا على مستوى العالم في الوقت الحالي، بعدما كان وجودهم يمثل أحد الأشياء النادرة في الماضي. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T21:54+0000
2025-03-08T21:54+0000
2025-03-08T21:54+0000
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هذا الأمر دفع العلماء للبحث عن السر البيولوجي لهؤلاء الأشخاص الذين يمكنهم البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة مقارنة بالأشخاص العاديين.وتشير تقديرات إلى أن عدد المعمرين في العالم يتضاعف كل 10 سنوات، منذ عام 1970.ويقول موقع "ساينس أليرت" تمكن بعض الأشخاص من العيش لفترات طويلة يعد من الأمور المعقدة علميا لأنها ترتبط بالعوامل الجينية وأساليب الحياة وعلاقتها بالصحة العامة.ورصدت بعض الأبحاث بعض العوامل المشتركة لمن تتجاوز أعمارهم الـ90 عاما، إضافة إلى مقارنة مؤشرات بيولوجية لبعض الأشخاص الذين تخطت أعمارهم 100 عام وآخرون من ذوي الأعمار الأقل.وأظهر تحليل بيانات لنحو 44 ألف شخص سويدي تم متابعتهم على مدى 35 عاما وتتراوح أعمارهم بين 64 و99 عاما، أن من عاشوا لأعمار أطول كانت مستويات الجلوكوز لديهم منخفضة وكذلك الحال بالنسبة للكرياتينين، وحمض البوليك، خاصة بعد سن الستين، مشيرة إلى أن هذا الأمر ربما يكون مؤشرا على ارتباط القدرة على العيش لفترة أطول بمستويات التغذية وأساليب الحياة الصحية.
https://sarabic.ae/20250105/وفاة-أكبر-معمرة-في-العالم-عن-116-عاما-1096486752.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الصحة
أخبار العالم الآن, منوعات, الصحة
ما سر زيادة أعداد المعمرين إلى الضعف كل 10 سنوات؟
أصبح المعمرون ضمن أسرع فئات البشر نموا على مستوى العالم في الوقت الحالي، بعدما كان وجودهم يمثل أحد الأشياء النادرة في الماضي.
هذا الأمر دفع العلماء للبحث عن السر البيولوجي
لهؤلاء الأشخاص الذين يمكنهم البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة مقارنة بالأشخاص العاديين.
وتشير تقديرات إلى أن عدد المعمرين
في العالم يتضاعف كل 10 سنوات، منذ عام 1970.
ويقول موقع "ساينس أليرت" تمكن بعض الأشخاص من العيش لفترات طويلة يعد من الأمور المعقدة علميا لأنها ترتبط بالعوامل الجينية وأساليب الحياة وعلاقتها بالصحة العامة.
ورصدت بعض الأبحاث بعض العوامل المشتركة لمن تتجاوز أعمارهم الـ90 عاما، إضافة إلى مقارنة مؤشرات بيولوجية لبعض الأشخاص الذين تخطت أعمارهم 100 عام وآخرون من ذوي الأعمار الأقل.
وأظهر تحليل بيانات لنحو 44 ألف شخص سويدي تم متابعتهم على مدى 35 عاما وتتراوح أعمارهم بين 64 و99 عاما، أن من عاشوا لأعمار أطول
كانت مستويات الجلوكوز لديهم منخفضة وكذلك الحال بالنسبة للكرياتينين، وحمض البوليك، خاصة بعد سن الستين، مشيرة إلى أن هذا الأمر ربما يكون مؤشرا على ارتباط القدرة على العيش لفترة أطول بمستويات التغذية وأساليب الحياة الصحية.