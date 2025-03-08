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مسؤول أمريكي: قرارات مرتقبة بشأن التأشيرات قد تشمل دولا جديدة
مسؤول أمريكي: قرارات مرتقبة بشأن التأشيرات قد تشمل دولا جديدة
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير غربية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن أمريكا تجري مراجعة شاملة لجميع برامج التأشيرات، وسط تقارير عن استعداد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T10:51+0000
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وأوضح المسؤول أن "أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بالحظر، الذي قد يُعلن عنه الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن "القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت لم تُحسم بعد".وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية أخرى، استنادا إلى 3 مصادر مطلعة، أن "الحظر المرتقب قد يشمل أيضا باكستان، وذلك بناء على مراجعة حكومية للمخاطر الأمنية".كما أشارت المصادر إلى "احتمال إضافة دول أخرى للقائمة"، دون تحديدها.وكان ترامب قد أصدر في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 قرارا تنفيذيا بتشديد الفحص الأمني على الأجانب الراغبين في دخول أمريكا، في إطار تعزيز الأمن القومي.وسبق لترامب في بداية ولايته الأولى أن فرض حظر سفر على مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، وإيران)، بدعوى حماية الأمريكيين من الإرهاب، وهي سياسة أثارت جدلا واسعا، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا عام 2018.وكان الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، ألغى الحظر في عام 2021، واصفا إياه بأنه "عار على ضميرنا الوطني"، بحسب تعبيره.
https://sarabic.ae/20250123/قاض-أمريكي-يوقف-قرار-تقييد-منح-الجنسية-بالولادة-وترامب-يعلق-1097091253.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم

مسؤول أمريكي: قرارات مرتقبة بشأن التأشيرات قد تشمل دولا جديدة

10:51 GMT 08.03.2025
© Photo / Pixabay//cytisجواز سفر أمريكي
جواز سفر أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Photo / Pixabay//cytis
تابعنا عبر
كشفت تقارير غربية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن أمريكا تجري مراجعة شاملة لجميع برامج التأشيرات، وسط تقارير عن استعداد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض حظر جديد على دخول مواطني بعض الدول.
وأوضح المسؤول أن "أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بالحظر، الذي قد يُعلن عنه الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن "القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت لم تُحسم بعد".
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية أخرى، استنادا إلى 3 مصادر مطلعة، أن "الحظر المرتقب قد يشمل أيضا باكستان، وذلك بناء على مراجعة حكومية للمخاطر الأمنية".
كما أشارت المصادر إلى "احتمال إضافة دول أخرى للقائمة"، دون تحديدها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
قاض أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة وترامب يعلق
23 يناير, 20:55 GMT
وكان ترامب قد أصدر في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 قرارا تنفيذيا بتشديد الفحص الأمني على الأجانب الراغبين في دخول أمريكا، في إطار تعزيز الأمن القومي.
وسبق لترامب في بداية ولايته الأولى أن فرض حظر سفر على مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، وإيران)، بدعوى حماية الأمريكيين من الإرهاب، وهي سياسة أثارت جدلا واسعا، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا عام 2018.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، ألغى الحظر في عام 2021، واصفا إياه بأنه "عار على ضميرنا الوطني"، بحسب تعبيره.
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