https://sarabic.ae/20250308/مسؤول-أمريكي-قرارات-مرتقبة-بشأن-التأشيرات-قد-تشمل-دولا-جديدة--1098496707.html

مسؤول أمريكي: قرارات مرتقبة بشأن التأشيرات قد تشمل دولا جديدة

مسؤول أمريكي: قرارات مرتقبة بشأن التأشيرات قد تشمل دولا جديدة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير غربية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن أمريكا تجري مراجعة شاملة لجميع برامج التأشيرات، وسط تقارير عن استعداد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض... 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T10:51+0000

2025-03-08T10:51+0000

2025-03-08T10:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104202/24/1042022442_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a577d92243bac78fde9a749459cf329f.jpg

وأوضح المسؤول أن "أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بالحظر، الذي قد يُعلن عنه الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن "القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت لم تُحسم بعد".وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية أخرى، استنادا إلى 3 مصادر مطلعة، أن "الحظر المرتقب قد يشمل أيضا باكستان، وذلك بناء على مراجعة حكومية للمخاطر الأمنية".كما أشارت المصادر إلى "احتمال إضافة دول أخرى للقائمة"، دون تحديدها.وكان ترامب قد أصدر في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 قرارا تنفيذيا بتشديد الفحص الأمني على الأجانب الراغبين في دخول أمريكا، في إطار تعزيز الأمن القومي.وسبق لترامب في بداية ولايته الأولى أن فرض حظر سفر على مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، وإيران)، بدعوى حماية الأمريكيين من الإرهاب، وهي سياسة أثارت جدلا واسعا، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا عام 2018.وكان الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، ألغى الحظر في عام 2021، واصفا إياه بأنه "عار على ضميرنا الوطني"، بحسب تعبيره.

https://sarabic.ae/20250123/قاض-أمريكي-يوقف-قرار-تقييد-منح-الجنسية-بالولادة-وترامب-يعلق-1097091253.html

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم