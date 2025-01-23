https://sarabic.ae/20250123/قاض-أمريكي-يوقف-قرار-تقييد-منح-الجنسية-بالولادة-وترامب-يعلق-1097091253.html
قاض أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة وترامب يعلق
قاض أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة وترامب يعلق
سبوتنيك عربي
أصدر قاض أمريكي حكما يمنع إدارة ترامب من تنفيذ القرار الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب حول تقييد منح الجنسية بالولادة. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T20:55+0000
2025-01-23T20:55+0000
2025-01-23T20:55+0000
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ووصف القاضي الأمريكي قرار ترامب بأنه مخالف للدستور بشكل صارخ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس.جاء قرار القاضي جون كوفنور، بالمحكمة الجزئية الأمريكية، بناءً على طلب 4 ولايات يقودها الديمقراطيون وهي واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون. كما تم رفع 5 دعاوى قضائية في العديد من الولايات الأمريكية جميعها تؤكد أن التعديل الرابع عشر وقانون السوابق القضائية للمحكمة العليا يعززان حق المواطنة بالولادة. وردا على قرار القاضي الأمريكي، قال ترامب إنه سيقدم استئنافا ضد تعليق القاضي الفيدرالي بشأن تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.وكان ترامب قد أصدر مجموعة من القرارات التنفيذية المثيرة للجدل، شمل القرار الخاص بتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.وجاءت تلك القرارات عقب أدائه القسم وتنصيبه ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20200711/ترامب-يعد-بتسهيل-الحصول-على-الجنسية-الأمريكية-1045975120.html
https://sarabic.ae/20250121/11-قرارا-مهما-من-ترامب-فور-توليه-السلطة-وأهم-ردود-الفعل-الدولية--1096991995.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
قاض أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة وترامب يعلق
أصدر قاض أمريكي حكما يمنع إدارة ترامب من تنفيذ القرار الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب حول تقييد منح الجنسية بالولادة.
ووصف القاضي الأمريكي قرار ترامب
بأنه مخالف للدستور بشكل صارخ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس.
جاء قرار القاضي جون كوفنور، بالمحكمة الجزئية الأمريكية، بناءً على طلب 4 ولايات يقودها الديمقراطيون وهي واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون.
كما تم رفع 5 دعاوى قضائية في العديد من الولايات الأمريكية
جميعها تؤكد أن التعديل الرابع عشر وقانون السوابق القضائية للمحكمة العليا يعززان حق المواطنة بالولادة.
وردا على قرار القاضي الأمريكي، قال ترامب إنه سيقدم استئنافا ضد تعليق القاضي الفيدرالي بشأن تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وكان ترامب قد أصدر مجموعة من القرارات التنفيذية
المثيرة للجدل، شمل القرار الخاص بتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وجاءت تلك القرارات عقب أدائه القسم وتنصيبه ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية.