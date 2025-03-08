https://sarabic.ae/20250308/نتنياهو-يجري-تقييما-للوضع-بشأن-مفاوضات-إطلاق-سراح-المحتجزين-الإسرائيليين-1098511628.html

نتنياهو يجري تقييما للوضع بشأن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

نتنياهو يجري تقييما للوضع بشأن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجري تقييما للوضع بشأن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T18:14+0000

2025-03-08T18:14+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو، يجري تقييما للوضع لبحث مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يجري تقييما للوضع عبر الهاتف على أن يجري جلسة خاصة، غدا الأحد، في اجتماع للكابينيت الإسرائيلي الذي يضم عددا من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين.وأضافت الصحيفة أن "الاجتماع سيضم عدد من المسؤولين على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد رفض الخطة التي أعدتها مصر بشأن قطاع غزة، واعتمدها الزعماء العرب في وقت سابق من الشهر الجاري.لكن وزارة الخارجية الأمريكية، صرحت في ذات اليوم، بأن "الخطة التي تقودها مصر بشأن إعمار قطاع غزة، لم تلبي توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح بدوره نزوحا جماعيا للفلسطينيين من المنطقة التي مزقتها الحرب".وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، في مؤتمر صحفي، أن الخطة المقترحة من جانب القاهرة، "لا تلبي متطلبات وطبيعة ما طلبه الرئيس ترامب"، وأوضحت: "إنها لا تلبي التوقعات".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدم اقتراحا للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وهي الفكرة التي أثارت إدانة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.وسعى الزعماء العرب إلى الحصول على دعم لخطة بديلة، من شأنها تمويل إعادة إعمار غزة من خلال صندوق ائتماني.

https://sarabic.ae/20250308/حماس-حكومة-نتنياهو-ترتكب-جريمة-حرب-بتجويع-مليوني-فلسطيني-بغزة-1098506153.html

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