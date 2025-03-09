https://sarabic.ae/20250309/تحليق-أول-تاكسي-طائر-في-إيران-فيديو-1098528043.html
تحليق أول "تاكسي طائر" في إيران... فيديو
تحليق أول "تاكسي طائر" في إيران... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية إيرانية، أن أول "تاكسي جوي" في إيران أقلع من مدينة كرج إلى قزوين غرب طهران، التاكسي الجوي هو نظام نقل يستخدم الطائرات الصغيرة والطائرات... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T13:40+0000
2025-03-09T13:40+0000
2025-03-09T13:40+0000
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وتبين المشاهد لحظة إقلاع أول "تاكسي جوي" في إيران من مدينة كرج إلى قزوين.وأعلن رئيس منظمة الملاحة الجوية الإيرانية علي عابد زاده، يوم 28 مايو/ أيار 2019، أن أكثر من 100 طائرة خفيفة متوفرة حاليا في مطارات البلاد تتجهز لتقديم خدمات "التاكسي الجوي" قريبا.وقال عابد زاده، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم حول تعزيز الملاحة الجوية المدنية في إيران، إن "قطاعا مستقلا يختص بالتاكسي الطائر يمهد له حاليا في منظمة الملاحة الجوية الإيرانية".
https://sarabic.ae/20250309/مشهد-من-المستقبل-أول-سيارة-طائرة-تبدأ-رحلتها-في-سماء-الصين-فيديو-1098527275.html
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نادي الفيديو, العالم
تحليق أول "تاكسي طائر" في إيران... فيديو
أفادت مصادر إعلامية إيرانية، أن أول "تاكسي جوي" في إيران أقلع من مدينة كرج إلى قزوين غرب طهران، التاكسي الجوي هو نظام نقل يستخدم الطائرات الصغيرة والطائرات التجارية لنقل الركاب في المسارات القصيرة والمتوسطة.
وتبين المشاهد لحظة إقلاع أول "تاكسي جوي" في إيران من مدينة كرج إلى قزوين.
وأعلن رئيس منظمة الملاحة الجوية الإيرانية علي عابد زاده، يوم 28 مايو/ أيار 2019، أن أكثر من 100 طائرة خفيفة متوفرة حاليا في مطارات البلاد تتجهز لتقديم خدمات "التاكسي الجوي" قريبا.
وقال عابد زاده، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم حول تعزيز الملاحة الجوية المدنية في إيران، إن "قطاعا مستقلا يختص بالتاكسي الطائر يمهد له حاليا في منظمة الملاحة الجوية الإيرانية".