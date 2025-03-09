https://sarabic.ae/20250309/تحليق-أول-تاكسي-طائر-في-إيران-فيديو-1098528043.html

تحليق أول "تاكسي طائر" في إيران... فيديو

تحليق أول "تاكسي طائر" في إيران... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر إعلامية إيرانية، أن أول "تاكسي جوي" في إيران أقلع من مدينة كرج إلى قزوين غرب طهران، التاكسي الجوي هو نظام نقل يستخدم الطائرات الصغيرة والطائرات... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T13:40+0000

2025-03-09T13:40+0000

2025-03-09T13:40+0000

مجتمع

نادي الفيديو

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098527616_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_6cb142eb649b74d1415eea90bc8e23a9.jpg

وتبين المشاهد لحظة إقلاع أول "تاكسي جوي" في إيران من مدينة كرج إلى قزوين.وأعلن رئيس منظمة الملاحة الجوية الإيرانية علي عابد زاده، يوم 28 مايو/ أيار 2019، أن أكثر من 100 طائرة خفيفة متوفرة حاليا في مطارات البلاد تتجهز لتقديم خدمات "التاكسي الجوي" قريبا.وقال عابد زاده، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم حول تعزيز الملاحة الجوية المدنية في إيران، إن "قطاعا مستقلا يختص بالتاكسي الطائر يمهد له حاليا في منظمة الملاحة الجوية الإيرانية".

https://sarabic.ae/20250309/مشهد-من-المستقبل-أول-سيارة-طائرة-تبدأ-رحلتها-في-سماء-الصين-فيديو-1098527275.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو, العالم