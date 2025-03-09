https://sarabic.ae/20250309/رجل-يتسلق-برج-الساعة-في-لندن-رافعا-العلم-الفلسطيني-لمدة-16-ساعة-فيديو-1098519611.html

رجل يتسلق برج الساعة في لندن رافعا العلم الفلسطيني لمدة 16 ساعة... فيديو

رجل يتسلق برج الساعة في لندن رافعا العلم الفلسطيني لمدة 16 ساعة... فيديو

سبوتنيك عربي

في حادثة لافتة، تسلق رجل يحمل العلم الفلسطيني برج إليزابيث، المعروف باسم بيغ بن، في لندن، مرددًا هتافات تنادي بـ"الحرية لفلسطين"، وفقا لوسائل إعلام محلية. 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T07:48+0000

2025-03-09T07:48+0000

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وأفادت شرطة العاصمة البريطانية بأنها تلقت بلاغا، أمس السبت، بشأن شخص يتسلق البرج في قصر وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني.وعلى الفور، انتشرت القوات الأمنية في المكان لمحاولة إنهاء الحادثة بأمان.وأظهرت لقطات الرجل وهو يقف على ارتفاع شاهق، ملتحفا بالكوفية الفلسطينية، بينما كان يلف العلم الفلسطيني حول أحد أعمدة البرج، فيما بدت الدماء تسيل من قدميه نتيجة التسلق الشاق.ورغم مرور ساعات، ظل الرجل معلقًا على البرج، مما تسبب في إغلاق جسر وستمنستر وإحداث اختناقات مرورية كبيرة في وسط لندن.كما هرعت سيارات الإسعاف وأجهزة الطوارئ إلى الموقع، فيما حاول 3 من أفراد خدمات الطوارئ الاقتراب منه عبر رافعة، مستخدمين مكبر صوت لمحاورته وإقناعه بالنزول.وشوهد المتسلق وهو يرتدي معطفا أسود وقبعة، ممسكا بالعلم الفلسطيني، بينما تجمع حشد كبير من المارة خلف الطوق الأمني، يراقبون المشهد المثير في قلب العاصمة البريطانية.وفي النهاية تمكن فريق المفاوضين من إقناع الرجل بالنزول بأمان من على برج الساعة الشهير بعد مرور حوالي 16 ساعة.

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