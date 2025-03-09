رجل يتسلق برج الساعة في لندن رافعا العلم الفلسطيني لمدة 16 ساعة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250309/رجل-يتسلق-برج-الساعة-في-لندن-رافعا-العلم-الفلسطيني-لمدة-16-ساعة-فيديو-1098519611.html
رجل يتسلق برج الساعة في لندن رافعا العلم الفلسطيني لمدة 16 ساعة... فيديو
رجل يتسلق برج الساعة في لندن رافعا العلم الفلسطيني لمدة 16 ساعة... فيديو
سبوتنيك عربي
في حادثة لافتة، تسلق رجل يحمل العلم الفلسطيني برج إليزابيث، المعروف باسم بيغ بن، في لندن، مرددًا هتافات تنادي بـ"الحرية لفلسطين"، وفقا لوسائل إعلام محلية. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T07:48+0000
2025-03-09T07:48+0000
بريطانيا
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102574/27/1025742727_0:58:2461:1442_1920x0_80_0_0_00a338790f495aaa601ddebc7d4ef0c2.jpg
وأفادت شرطة العاصمة البريطانية بأنها تلقت بلاغا، أمس السبت، بشأن شخص يتسلق البرج في قصر وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني.وعلى الفور، انتشرت القوات الأمنية في المكان لمحاولة إنهاء الحادثة بأمان.وأظهرت لقطات الرجل وهو يقف على ارتفاع شاهق، ملتحفا بالكوفية الفلسطينية، بينما كان يلف العلم الفلسطيني حول أحد أعمدة البرج، فيما بدت الدماء تسيل من قدميه نتيجة التسلق الشاق.ورغم مرور ساعات، ظل الرجل معلقًا على البرج، مما تسبب في إغلاق جسر وستمنستر وإحداث اختناقات مرورية كبيرة في وسط لندن.كما هرعت سيارات الإسعاف وأجهزة الطوارئ إلى الموقع، فيما حاول 3 من أفراد خدمات الطوارئ الاقتراب منه عبر رافعة، مستخدمين مكبر صوت لمحاورته وإقناعه بالنزول.وشوهد المتسلق وهو يرتدي معطفا أسود وقبعة، ممسكا بالعلم الفلسطيني، بينما تجمع حشد كبير من المارة خلف الطوق الأمني، يراقبون المشهد المثير في قلب العاصمة البريطانية.وفي النهاية تمكن فريق المفاوضين من إقناع الرجل بالنزول بأمان من على برج الساعة الشهير بعد مرور حوالي 16 ساعة.
https://sarabic.ae/20250307/قطر-إسرائيل-رفضت-كل-ما-عُرض-عليها-مقابل-إقامة-دولة-فلسطين--1098486077.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102574/27/1025742727_230:0:2231:1501_1920x0_80_0_0_39d5cbe95306d761bbd214ae050400cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رجل يتسلق برج الساعة في لندن رافعا العلم الفلسطيني لمدة 16 ساعة... فيديو

07:48 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Matt Dunham الدقات الأخيرة لساعة بيغ بن في لندن قبل التوقف لمدة 3 سنوات
 الدقات الأخيرة لساعة بيغ بن في لندن قبل التوقف لمدة 3 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Matt Dunham
تابعنا عبر
في حادثة لافتة، تسلق رجل يحمل العلم الفلسطيني برج إليزابيث، المعروف باسم بيغ بن، في لندن، مرددًا هتافات تنادي بـ"الحرية لفلسطين"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأفادت شرطة العاصمة البريطانية بأنها تلقت بلاغا، أمس السبت، بشأن شخص يتسلق البرج في قصر وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني.
وعلى الفور، انتشرت القوات الأمنية في المكان لمحاولة إنهاء الحادثة بأمان.
وأظهرت لقطات الرجل وهو يقف على ارتفاع شاهق، ملتحفا بالكوفية الفلسطينية، بينما كان يلف العلم الفلسطيني حول أحد أعمدة البرج، فيما بدت الدماء تسيل من قدميه نتيجة التسلق الشاق.
ورغم مرور ساعات، ظل الرجل معلقًا على البرج، مما تسبب في إغلاق جسر وستمنستر وإحداث اختناقات مرورية كبيرة في وسط لندن.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
قطر: إسرائيل رفضت كل ما عرض عليها مقابل إقامة دولة فلسطين
7 مارس, 23:34 GMT
كما هرعت سيارات الإسعاف وأجهزة الطوارئ إلى الموقع، فيما حاول 3 من أفراد خدمات الطوارئ الاقتراب منه عبر رافعة، مستخدمين مكبر صوت لمحاورته وإقناعه بالنزول.
وشوهد المتسلق وهو يرتدي معطفا أسود وقبعة، ممسكا بالعلم الفلسطيني، بينما تجمع حشد كبير من المارة خلف الطوق الأمني، يراقبون المشهد المثير في قلب العاصمة البريطانية.
وفي النهاية تمكن فريق المفاوضين من إقناع الرجل بالنزول بأمان من على برج الساعة الشهير بعد مرور حوالي 16 ساعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала